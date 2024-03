Trạm kiểm dịch động vật gần 8 tỉ đồng xây xong rồi… bỏ hoang

Your browser does not support the video tag.

Clip: Trụ sở Trạm kiểm dịch động vật nội địa tỉnh Hà Tĩnh xây xong rồi bỏ hoang hơn 3 năm nay

Theo tìm hiểu, vào năm 2015, tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư xây dựng dự án Trạm kiểm dịch động vật nội địa tại một khu đất nằm cạnh quốc lộ 1, thuộc địa phận phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, trên diện tích khoảng 3.000 m2, có những hạng mục chính như: Nhà làm việc 2 tầng, nhà nhốt động vật, lò tiêu hủy, nhà bảo vệ...

Do bị bỏ hoang lâu ngày nên bên trong trụ sở này nhếch nhác, cỏ mọc um tùm

Dự án có tổng mức đầu tư gần 8 tỉ đồng, trích từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Ban đầu, dự án này do Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, nhưng đến năm 2018 thì chuyển giao lại cho Ban quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thực hiện.

Đây được xem là công trình có ý nghĩa quan trọng cho ngành thú y của tỉnh Hà Tĩnh. Bởi lâu nay, Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh (Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh) đang phải mượn một nhà cấp 4 của người dân cạnh quốc lộ 1, thuộc địa phận phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh để làm Trạm kiểm dịch động vật do chưa có trụ sở. Đến tháng 9 - 2021, sau 6 năm triển khai thi công công trình mới được hoàn thành. Tuy nhiên, khi tiến hành bàn giao cho Chi cục Chăn nuôi và thú y, thì đơn vị này từ chối tiếp nhận vì cho rằng chủ đầu tư chưa làm đường vào.

Một cán bộ của Trạm kiểm dịch cho hay ngày trụ sở mới hoàn thành ai cũng mừng, thế nhưng niềm vui cũng vụt tắt do vướng mắc về thủ tục. “Trụ sở làm xong chúng tôi vô trồng cây để chờ ngày về “nhà mới” có bóng mát đỡ nóng vào mùa hè, vậy mà sau hơn 3 năm chúng tôi vẫn ở chỗ cũ, còn cây cối thì đã xanh tốt. Nhìn thấy trụ sở mới để hoang vậy anh em chúng tôi cũng thấy xót xa và chạnh lòng” - cán bộ này chia sẻ.

Theo quan sát, do bị bỏ hoang lâu ngày, nhiều hạng mục tại công trình trạm kiểm dịch đã có dấu hiệu xuống cấp, cây cối mọc um tùm bên trong.

Nhiều vị trí trên tường đã bị hư hỏng...

nứt nẻ...

Sơn tường có nhiều chỗ bị bong tróc, rêu mốc, bụi phủ khắp nơi...

Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật nội địa cho biết sau khi phát hiện vấn đề bên Chi cục Chăn nuôi và thú y cũng đã nhiều lần có ý kiến cũng như họp bàn nhiều cuộc nhưng vẫn chưa thể tháo gỡ được nút thắt này.

“Nhìn cả một cơ ngơi khang trang, hiện đại bị bỏ hoang, trong khi anh em hằng ngày đang phải làm việc tại căn nhà cấp bốn ẩm thấp, nóng bức được thuê lại của người dân, chúng tôi rất mong muốn các ngành các cấp nhanh chóng có phương án để đưa trụ sở mới vào hoạt động” - ông Huân nói

Ông Bùi Huy Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, cho hay đến nay Trạm kiểm dịch động vật nội địa vẫn chưa đồng ý tiếp nhận trụ sở mới với lý do chưa có đường gom để ra vào.

Cũng theo ông Cường, Ban quản lý cũng đã nhiều lần đề xuất lên UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc đấu nối lại liên quan đến tỉnh và ngành giao thông mà ở đây là Cục Đường bộ Việt Nam chưa đồng ý. Ngoài ra, liên quan đến việc này, ngay từ thời điểm ban đầu duyệt dự án lại không xin đấu nối, bây giờ muốn đấu nối thì phải làm hồ sơ thủ tục. Tuy nhiên, quy hoạch đấu nối, bây giờ ngành giao thông cho một đường gom, không cho đấu nối trực tiếp. Đường gom này lại không thuộc thẩm quyền của ban mà lại giao cho thị xã Hồng Lĩnh làm cả vùng.

“Ban cũng muốn bàn giao mà không bàn giao được. Hiện tỉnh đang giao cho các sở, ban, ngành kiểm điểm trách nhiệm về việc này. Vẫn biết để cả một công trình lớn đã làm xong nhưng không thể đưa vào sử dụng là rất lãng phí, nhưng vì phía Trạm kiểm dịch động vật họ yêu cầu khi nào có đường đấu nối ra vào mới tiếp nhận nên bên anh chịu rồi” - ông Cường nói.

