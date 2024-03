Khu du lịch suối nước khoáng bị bỏ hoang giữa rừng ở Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Khu du lịch bị bỏ hoang giữa rừng ở Hà Tĩnh.

Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) được đầu tư hàng chục tỷ đồng trên diện tích khoảng 10ha vào năm 2000.

Nơi đây được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, đặc biệt là nguồn nước khoáng nóng. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động lượng khách giảm dần, từ đó khu du lịch ngừng đón khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và bị bỏ hoang đến nay.

Theo ghi nhận của VTC News, do không được bảo dưỡng nên nhiều hạng mục tại Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim hư hỏng theo thời gian. Dọc theo các lối đi, hành lang, dãy nhà cỏ cây mọc um tùm.

Cổng vào khu du lịch bị gãy đổ. Đường dẫn vào khu du lịch chỉ giống như lối mòn.

Những căn nhà sàn nằm hiu quạnh bên trong khu du lịch. Nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Nước khoáng nóng ở khu du lịch này được Bộ KH&CN đánh giá là một trong những mỏ nước khoáng tốt nhất phía Bắc Việt Nam. Nước khoáng nóng vừa tác dụng giúp duy trì trạng thái cân bằng của cơ thể khi tắm, vừa giảm stress và mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu cho du khách. Trong ảnh là các bể tắm đổ nát chứa đầy rong rêu tại khu du lịch sau khi bị bỏ hoang.

Nhiều hộ dân mang dê vào chăn thả trong khu du lịch bỏ hoang.

Bên trong khu du lịch không một bóng người.

Trả lời VTC News, ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết, Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim có lợi thế về nguồn nước, tuy nhiên việc đầu tư không hiệu quả dẫn tới bị bỏ hoang nhiều năm nay. Khu vực này đang nằm trong quy hoạch của tỉnh về việc xây dựng khu đô thị nước Sốt.

“Khu du lịch nằm trên quốc lộ 8A đang triển khai nhiều hạng mục cũng một phần hạn chế du khách đi lại. Dù thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế nhưng địa phương vẫn chưa phát huy hết thế mạnh về du lịch nơi đây”, đại diện UBND xã Sơn Kim 1 chia sẻ thêm.



Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo VTC News