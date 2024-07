TP.HCM: Người dân xếp hàng dài từ 4h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Your browser does not support the video tag.

Người dân xếp hàng từ 4h sáng 26/7 chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tuyết (trú Bình Dương) cho biết, "Cô đến sớm bởi vì nhà ở xa. Cô cũng không biết khi đến đây mình có được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không. Nhưng cô vẫn đến sớm dù không được vào nhưng cô vẫn có thể cùng với mọi người tưởng nhớ bác Trọng".

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ cũng có mặt tại cổng Dinh Độc Lập từ 4h sáng. Bạn Huỳnh Tú Ngọc (TP.Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ, "Mình tranh thủ đến từ 4h sáng để xếp hàng vào viếng bác sớm. Mình rất cảm động vì có rất nhiều người ngồi chung với mình".

Thậm chí, nhiều bạn có mặt xuyên suốt 2 ngày 25-26/7 để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Hôm qua mình đã có mặt ở đây lúc 12h nhưng đến 17h chiều mình mới được vào viếng bác Trọng. Dù phải chờ dưới cái nắng, cái mưa nhưng mình không hề mệt mỏi. Sau khi việc xong mình cũng viết lưu bút ở sổ tang để gửi những lời tiếc thương, tri ân gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

Sáng 26/7, theo ghi nhận, tại hội trường Thống Nhất, hơn 6h30 sáng đã có hàng dài người đứng đợi trước Dinh Độc Lập chờ đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thời tiết tại TP.HCM dẫu nắng mưa thất thường nhưng người dân vẫn xếp hàng nghiêm ngắn, đứng chờ làm thủ tục để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mặc dù thông báo báo trước đó là 7h sáng nhưng sáng 26/7, ban tổ chức đã mở cửa sớm cho người dân, các đoàn thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dù lượng người đông nhưng dòng người vào viếng trong trật tự, lặng lẽ không ồn ào

Người dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất

Hàng nghìn người dân từ các quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã đến Hội trường Thống Nhất (quận 1) để xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều bạn nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến xếp hàng chờ đăng ký vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều bạn trẻ TPHCM có mặt ở Hội trường Thống Nhất để chờ vào viếng Tổng Bí thư

