Ấm lòng: Những chai nước, ổ bánh mì của người dân Hà Nội dành tặng dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Clip: Nước, bánh... miễn phí cho người dân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ 18 giờ chiều 25/7, Ban tổ chức Lễ tang đã tạo điều kiện, sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Rất nhiều người dân sau khi nghe được thông tin này đã xếp hàng từ sớm tại những con phố khu vực xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia để có thể vào tận nơi tiễn đưa, thể hiện tấm lòng thành kính với vị lãnh đạo đáng kính của dân tộc trong những thời khắc cuối cùng. Thậm chí, có rất nhiều người sẵn sàng vượt đường xá xa xôi tới Hà Nội với mong ước giản đơn này.

Hàng dài người xếp hàng vào nhà tang lễ

Tuy nhiên, do số lượng người viếng thăm quá lớn, thời gian xếp hàng dài cộng thêm thời tiết Hà Nội đang vào mùa oi bức, nắng mưa thất thường nên khó tránh khỏi việc người dân mỏi mệt, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ.

Chính vì vậy, đã có không ít người dân khu vực xung quanh Nhà tang lễ sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Những chai nước lọc miễn phí, những chiếc bánh mì được truyền tay, những tấm bảng với dòng chữ sẵn lòng cho đi vệ sinh nhờ, những chuyến xe ôm miễn phí tới nơi viếng Tổng Bí thư, những tấm bìa caton được xé nhỏ làm quạt...

Những chiếc bánh mì, chai nước... được mọi người truyền tay

Tấm bảng phát nước, cho đi vệ sinh nhờ miễn phí ở phố Hàn Thuyên

Những chai nước đặt để bất cứ ai đi qua cũng có thể nhận

Người phụ nữ niềm nở mua bánh mì chia cho mọi người xung quanh

Những miếng bìa được xé nhỏ làm quạt

Việc làm dù nhỏ bé, nhưng khiến người ta ấm lòng hơn bao giờ hết. Con người Việt Nam vẫn luôn là như vậy, luôn sẵn lòng dang tay giúp đỡ người khác bất cứ thời điểm nào.

Anh Nguyễn Nam Việt (41 tuổi) là một trong những người khởi xướng cũng như phát nước, bánh cho mọi người. Anh cho biết bản thân cảm thấy rất vui khi làm được một điều gì đó giúp đỡ mọi người trong ngày Quốc tang.

"Tôi thấy mọi người xếp hàng lâu, trông rất mệt mỏi nên tôi mang nước, bánh ra phát cho mọi người. Nhưng do đông quá nên nước và bánh của chúng tôi không đủ. Sau đó, tôi cùng các bác trong xóm cùng nhau giúp đỡ, phân chia công việc người đi mua nước, người phát bánh. Chúng tôi sẽ liên tục cung cấp nước, bánh miễn phí cho đến khi không còn ai xếp hàng chờ kính viếng", anh Việt chia sẻ.

Anh Nguyễn Nam Việt

Là một trong những thành viên tham gia phát nước miễn phí, bà Đỗ Minh Hương (62 tuổi) cho biết: "Tôi và bà con giúp sức. Tất cả mọi người ở đây đều được nhận nước bánh và bim bim. Ngoài ra, chúng tôi còn cắt các vỏ hộp giấy thành hình chữ nhật tặng mọi người. Chúng tôi đều xuất phát từ cái tâm của mình, hy vọng những chai nước, gói bim bim... sẽ giúp mọi người đỡ mệt mỏi khi xếp hàng viếng bác"

Những tiếng "Có ai đói không? Có ai khát nước không để chúng tôi phát ạ"... cứ thế vang lên. Những thùng nước, bánh và bim bim nhanh chóng hết lại đầy. Rất nhiều người không khỏi cảm động trước việc làm này.

Hành động nhỏ nhưng khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng

Trao đổi với chúng tôi, chị Ngân (41 tuổi), làm công việc văn phòng cho biết: "Ngay khi biết tin sau 17h00 người dân được vào kính viếng, tôi cùng bạn đã đi từ công ty đến nhà tang lễ với hi vọng được kính viếng Bác một lần. Do đi vội quá nên chúng tôi cũng chưa ăn uống gì.

Khi xếp hàng ở đây khoảng 2 tiếng, chúng tôi cảm thấy rất đói và khát. May mắn nhận được nước bánh miễn phí đã giúp cho chúng tôi cảm thấy đỡ đói. Tôi cảm thấy đây là hành động rất nhân văn và ý nghĩa".

