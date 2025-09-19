TP HCM hỗ trợ Nghệ An 8 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Sáng 19-9, đoàn công tác TP HCM do bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, làm Trưởng đoàn đã trao 8 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Thay mặt đoàn công tác, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, bày tỏ sự xúc động khi có mặt tại Nghệ An để thăm hỏi, động viên bà con sau những thiệt hại nặng nề do bão số 3 và số 5 gây ra.

Đoàn công tác TP HCM trao biển hỗ trợ 8 tỉ đồng hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ảnh: MTTQ Nghệ An

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, trước đó, lãnh đạo TP HCM đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, trực tiếp tại Nghệ An. Cụ thể, Sở Y tế Thành phố đã huy động lực lượng y, bác sĩ từ nhiều bệnh viện chuyên khoa, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho người dân. Các sở, ngành và đoàn thể khác cũng đã đồng hành cùng bà con trong việc sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng cho các em nhỏ.

Phát biểu tại chương trình tiếp nhận, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM dành cho tỉnh Nghệ An.

Ông Hùng ghi nhận nghĩa tình của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, trong đó có hơn 20 đoàn từ TP HCM trực tiếp đến hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 và số 5 gây ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định đơn vị sẽ chuyển kịp thời nguồn lực hỗ trợ đến nhân dân vùng bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác TP HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Phương, phường Vinh Lộc 120 triệu đồng để làm nhà ở. Ảnh: MTTQ tỉnh Nghệ An

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác Ủy ban MTTQ TP HCM đã trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa bão và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 164 triệu đồng tại phường Vinh Lộc.

Tại Phường Vinh Lộc, đoàn cũng đã đến thăm, động viên bà Nguyễn Thị Liên (khối Tiên Động), hộ nghèo có cháu bị tim bẩm sinh. Tại gia đình bà Trần Thị Phương (khối Thái Sơn), đoàn trao biển hỗ trợ xây nhà trị giá 60 triệu đồng; đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng quyết định trích từ nguồn cứu trợ của tỉnh để hỗ trợ thêm 60 triệu đồng cho gia đình.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động