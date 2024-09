Top 10 thương hiệu xe cũ đáng tin cậy nhất

1. Xe Lexus

Lexus GS.

Lexus đứng đầu danh sách các thương hiệu xe đã qua sử dụng đáng tin cậy nhất. Nhà sản xuất ô tô này đạt điểm trung bình là 75/100—chỉ cao hơn ba điểm so với nhà sản xuất ô tô tốt thứ hai. Các loại xe đã qua sử dụng như Lexus EX, GS, IS, RX và các loại khác đã được đưa vào bảng xếp hạng này.

2.Toyota

Toyota Tacoma.

Toyota đứng thứ hai trong danh sách độ tin cậy sau thương hiệu hạng sang cùng nhà (Lexus). Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đạt điểm trung bình là 73/100, với rất nhiều mẫu xe, từ 4Runner đến Venza. Corolla Hybrid, RAV4 Hybrid và Tacoma đều được xếp hạng là những chiếc xe đáng tin cậy nhất trong danh mục các mẫu xe đã qua sử dụng đáng tin cậy nhất. Nhiều mẫu xe trong số này đã lọt vào danh sách những chiếc xe bền nhất của iSeeCars gần đây.

3. Xe Mazda

Mazda CX-5.

Mazda xếp thứ 3 với điểm trung bình là 59/100, thấp hơn nhiều so với Toyota và Lexus. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này có 6 mẫu xe được đưa vào nghiên cứu: bao gồm Mazda 3, Mazda 6, CX-3, CX-5, CX-9 và Miata. Miata 2019 cũng được xếp hạng là xe thể thao đáng tin cậy nhất dưới 20.000 USD, trong khi CX-9 là SUV ba hàng ghế đáng tin cậy nhất dưới 20.000 USD.

4. Xe Acura

Acura TLX.

Acura chỉ đứng sau Mazda với mức độ tin cậy trung bình là 57/100. Nhà sản xuất ô tô hạng sang này chỉ có 3 mẫu xe được liệt kê trong danh sách này: MDX, RDX và TLX. Đây là một trong năm nhà sản xuất ô tô hạng sang lọt vào top 10.

5. Honda

Honda Accord.

Ngay sau đối thủ hạng sang, Honda lọt vào danh sách ở vị trí thứ 5. Nhà sản xuất ô tô này có điểm tin cậy trung bình là 55/100, với các mẫu xe như Accord, Civic, CR-V, Odyssey và một số mẫu xe khác được tính đến. HR-V 2020 được xếp hạng là SUV nhỏ đáng tin cậy nhất dưới 15.000 USD.

6. Xe Buick

Buick Verano.

Buick lọt vào top 10, đứng thứ 6 trong nghiên cứu về những mẫu xe đã qua sử dụng đáng tin cậy. Thương hiệu xe sang của Mỹ đạt điểm trung bình 47/100. Consumer Reports đã đưa 7 mẫu xe Buick vào nghiên cứu, từ chiếc SUV Enclave đến mẫu sedan Verano đã ngừng sản xuất. Buick Envision 2020 cũng được xếp hạng là SUV hạng sang đáng tin cậy nhất của CR dưới 20.000 USD.

7. Xe BMW

BMW X5.

BMW đứng thứ 7 với mức trung bình là 46/100. Nghiên cứu đã xem xét 7 mẫu xe của hãng sản xuất ô tô Đức, từ dòng xe nhỏ gọn 2 Series đến dòng xe SUV cỡ trung X5. BMW là một trong hai hãng sản xuất ô tô Đức duy nhất lọt vào top 10.

8. Subaru

Subaru Ascent.

Subaru đứng thứ 8 trong danh sách này với mức trung bình là 46/100, ngang bằng với BMW. 6 mẫu xe Subaru được đưa vào nghiên cứu: Ascent, Crosstek, Forester, Impreza, Legacy và Outback.

9. Nissan

Nissan Leaf.

Nissan đạt trung bình 45/100 về độ tin cậy, xếp thứ 9 trong danh sách này. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản có một trong những danh sách các mẫu xe mạnh mẽ nhất được đưa vào nghiên cứu, từ xe điện Nissan Leaf đến Pathfinder ba hàng ghế và Versa nhỏ gọn.

10. Mercedes Benz

Mercedes-Benz C-class.

Tác giả: Anh Nguyễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn