Tổng thống Biden ngã trên sân khấu Học viện Không quân

Theo tờ New York Times, một quan chức Nhà Trắng khẳng định ông Biden cảm thấy "hoàn toàn ổn" sau vụ việc.

Các quan chức lực lượng không quân và nhân viên Sở Mật vụ đã nhanh chóng đỡ ông dậy. Vị tổng thống 80 tuổi có vẻ ổn định nhanh chóng và trở lại chỗ ngồi.

Khoảnh khắc vấp ngã của Tổng thống Mỹ Joe Biden - Clip: THE NEW YORK TIMES

"Có một bao cát trên sân khấu khi ông ấy đang bắt tay" - Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Ben LaBolt giải thích. Đó là hai bao cát nhỏ màu đen được đặt trên sân khấu để cố định thiết bị "nhắc bài" phục vụ các diễn giả trong buổi lễ.

Theo AP, những người chứng kiến, bao gồm một số thành viên của phái đoàn chính thức trên sân khấu, tỏ ra lo lắng khi theo dõi vụ việc.

Tuy nhiên, tổng thống Mỹ vẫn tỏ ra vui vẻ, mỉm cười nói "Tôi bị vấp bao cát" với các phóng viên khi ông trở lại Nhà Trắng vào tối cùng ngày, trước khi giả vờ chạy bộ vào dinh thự.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ vào bao cát màu đen trên sân khấu đã làm ông vấp ngã, sau khi được mọi người đỡ dậy - Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Tổng thống Joe Biden hiện là tổng thống đương nhiệm lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Bác sĩ riêng của ông Biden cho biết sau cuộc khám sức khỏe gần nhất hồi tháng 2 rằng ông "vẫn là một người đàn ông 80 tuổi khỏe mạnh, hoạt bát, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của tổng thống".

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Người lao động