Tổng thầu của Vingroup tuyển 5 vạn công nhân, lương tới 47 triệu/tháng

CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons (Vincons) - tổng thầu xây dựng trực thuộc Vinhomes - vừa công bố chiến dịch tuyển dụng với quy mô đáng chú ý: Khoảng 50.000 lao động cho nhiều vị trí trong ngành xây dựng, từ công nhân phổ thông tới kỹ sư, tổ trưởng kỹ thuật.

Theo thông báo, mức thu nhập dao động 14-47 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí và năng lực. Đối với các vị trí công nhân như xây, trát, ốp lát, sơn bả, cốt thép, cốp pha..., mức lương 14-26 triệu đồng/tháng. Các vị trí cấp tổ trưởng có dải lương tháng từ 26 đến 47 triệu đồng.

Hay vị trí "chuyên viên kỹ thuật hiện trường" được tuyển với mức lương 1.000-1.400 USD/tháng (tương đương 25-35 triệu đồng), với địa điểm làm việc là các tỉnh, thành phố đang tập trung dự án trọng điểm của Vingroup như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM.

Bên cạnh mức lương hấp dẫn, Vincons cũng áp dụng các chính sách phúc lợi khác như "ăn ở miễn phí, tiện nghi, sạch sẽ", bảo hiểm đầy đủ và đặc biệt là đào tạo miễn phí cho lao động chưa có nghề - đồng thời vẫn được trả lương trong thời gian học nghề.

Vincons được thành lập vào năm 2018, là công ty con 100% vốn của Vinhomes, chuyên làm tổng thầu cho các dự án do Vingroup và Vinhomes đầu tư.

Hiện tại, Vinhomes và tập đoàn mẹ Vingroup đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn từ Bắc vào Nam, bao gồm các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông...

Năm ngoái, Vingroup đã thông qua việc ký kết Hợp đồng tổng thầu (EPC) với Vincons để thi công toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình nhà ở, thương mại dịch vụ thuộc phân khu Hạ Long. Đây là một phần của siêu dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD) tại Quảng Ninh. Cùng lúc, Vincons cũng được giao thi công các công trình trường học tại đại dự án Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng).

Trước đó, Vincons cũng đã ký hợp đồng EPC thực hiện các công trình tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3 (Hưng Yên). Doanh nghiệp này đồng thời tham gia các dự án trọng điểm khác như Vinhomes Cổ Loa và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội.

