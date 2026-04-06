'Tổng tài' 61 tuổi mắc ung thư, tặng hết tài sản hơn 1.000 tỉ đồng cho vợ kế 33 tuổi

Ông Hou (61 tuổi) cùng người vợ Liyuan kém mình 28 tuổi - Ảnh: WEIBO

Báo South China Morning Post ngày 6-4 chia sẻ câu chuyện một người đàn ông 61 tuổi mắc ung thư phổi tại đảo Hải Nam, Trung Quốc đã quyết định để lại toàn bộ khối tài sản trị giá 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.147 tỉ đồng) cho người vợ kém mình 28 tuổi, làm bùng phát tranh chấp với gia đình vợ cũ.

Người đàn ông họ Hou (61 tuổi) và người vợ hiện tại là Liyuan (33 tuổi) đã kết hôn được 10 năm và có một con trai 5 tuổi. Liyuan cho biết cô đã ở bên ông từ năm cô 21 tuổi và còn là trợ lý kế toán tại công ty logistics của ông.

Vào tháng 11 năm ngoái, cặp đôi nói trên thông báo qua tài khoản mạng xã hội có 44.000 người theo dõi rằng ông Hou bị chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

Liyuan chia sẻ cô đã "trưởng thành sau một đêm", từ một cô gái thích được cưng chiều trở thành người chăm sóc bệnh nhân ung thư qua 5 đợt hóa trị.

Trước những suy đoán cho rằng cô sẽ bỏ trốn khi chồng lâm bệnh, Liyuan khẳng định mối quan hệ của họ dựa trên tình yêu, không phải tiền bạc và ông Hou chính là điểm tựa giúp cô trưởng thành.

Trong một video, cô chia sẻ: "Chồng tôi đã nâng đỡ tôi trên hành trình trưởng thành. Anh ấy đã dành cho tôi tình yêu tuyệt vời nhất mà một người đàn ông có thể dành cho một người phụ nữ".

Khi 2 người gặp nhau, ông Hou từng theo đuổi cô bằng những món quà và các bữa ăn đắt tiền.

Vốn là một người lao động xuất thân từ một gia đình bình thường, lại có cha nghiện cờ bạc, cô cho biết mình đã rất sốc trước lối sống của ông Hou và từng do dự không muốn hẹn hò với ông vì tuổi tác.

Sau khi biết tình trạng bệnh của mình, ông Hou đã quyết định chuyển toàn bộ tài sản trị giá 300 triệu nhân dân tệ cho cô Liyuan. Ông cho biết vợ chính là nguồn sống giúp ông chiến đấu với bệnh tật và nỗi lo lớn nhất của ông là tương lai của vợ và con trai nhỏ sau khi ông qua đời.

Khi mới cưới, ông Hou từng yêu cầu cô Liyuan ký thỏa thuận tiền hôn nhân do các con riêng của ông lo ngại về vấn đề thừa kế. Tuy nhiên, sau khi mắc bệnh, ông đã thay đổi ý định và chuyển giao toàn bộ tài sản cho người vợ trẻ.

Quyết định này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ vợ cũ và các con riêng của ông.

Vụ việc đã tạo ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người dùng chỉ trích: "Khi có mẹ kế thì cha cũng trở thành cha dượng".

Một số khác lại cho rằng việc để lại tiền cho người trực tiếp chăm sóc mình lúc ốm đau là điều bình thường và hợp lý.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn