Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Công an các đơn vị, địa phương

Công an huyện Anh Sơn ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2024

Năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) và ban hành kế hoạch ngay từ đầu năm, chỉ đạo các bộ phận triển khai thực hiện nghiêm túc, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Khen thưởng tập thể, cá nhân Công an huyện Quỳ Hợp có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC

Công an huyện Quỳ Hợp ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2024

Trong năm, Công an các địa phương đã tổ chức lễ ra mắt bộ phận một cửa kiểu mẫu Công an cấp huyện, hệ thống camera giám sát bộ phận một cửa Công an cấp xã. Trong đó, mô hình hệ thống đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa Công an cấp xã bằng mã QR hoạt động hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Kinh nghiệm CCHC ở Công an Nghệ An được Công an các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Bình Phước, Đồng Nai... học tập và áp dụng hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2023 Công an thị xã Hoàng Mai

Đến ngày 12/9/2023, Công an các huyện Anh Sơn, Quỳ Hợp, thị xã Hoàng Mai đã tổ chức tổng kết công tác CCHC năm 2023 và đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2024.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn