Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Quốc hội

Chiều 10-4, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 -2030 cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển



Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 38 người; chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 20 người. Chỉ định ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội; chỉ định ông Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; chỉ định tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội gồm 7 người.

Chất lượng hoạt động của Đảng ủy Quốc hội quyết định trực tiếp đến chất lượng của thể chế

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí vừa được Bộ Chính trị tin tưởng chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ các cương vị Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng, tâm huyết và rất trách nhiệm của các đồng chí trong Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Việc chỉ định kiện toàn nhân sự Đảng ủy Quốc hội có ý nghĩa quan trọng. Đây là bước đi cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Quốc hội; bảo đảm Quốc hội thực hiện đầy đủ, đúng đắn và hiệu quả ba chức năng trọng yếu là: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu, tầm nhìn và các quyết sách chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Trong đó, xác định hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là "đột phá của đột phá".

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chất lượng hoạt động của Đảng ủy Quốc hội sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng của thể chế, và chất lượng của thể chế lại quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Vì vậy, Đảng ủy Quốc hội phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Quốc hội, chủ động, quyết liệt, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để cùng cả hệ thống chính trị đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt, thực chất, có thể đo đếm được, đánh giá được kết quả".

Phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ Quốc hội

Với tầm quan trọng như vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Quốc hội quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt 4 nội dung.

Thứ nhất, phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ Quốc hội thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo.

Mỗi Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là những người giữ cương vị chủ chốt phải thực sự gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao tính Đảng và đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết, trước hết.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quốc hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyệt đối không để "cài cắm" lợi ích nhóm trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt ba chức năng trọng yếu của Quốc hội theo đúng định hướng của Đảng. Trọng tâm là công tác lập pháp với việc cụ thể hóa triển khai Kết luận 17 ngày 2-4-2026 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tạo khung khổ pháp lý thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026 - 2031 gắn với định hướng phát triển đất nước và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tháo gỡ hết những "điểm nghẽn", kiến tạo phát triển để thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Thứ ba, quán triệt quan điểm "dân là gốc" trong mọi hoạt động.

Thứ tư, phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội theo hướng khoa học, minh bạch, rõ trách nhiệm; chuyển mạnh từ lãnh đạo theo quy trình sang lãnh đạo theo kết quả; lấy kết quả thực chất làm thước đo, bảo đảm thực hiện đúng phương thức lãnh đạo của Đảng: không buông lỏng lãnh đạo, nhưng cũng không bao biện, làm thay. Phải bảo đảm vừa đúng định hướng của Đảng, vừa phát huy đầy đủ tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của Quốc hội, của từng đại biểu Quốc hội....

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định tiếp tục nỗ lực, cố gắng cống hiến hết mình, cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đoàn kết một lòng, nỗ lực cao nhất, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, nhân dân giao phó.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động