Hé lộ nguyên nhân “khủng hoảng năm thứ 7” dễ khiến nhiều cuộc hôn nhân rạn nứt

Người ta thường nói về "khủng hoảng năm thứ 7" như một cột mốc đáng ngại của hôn nhân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, điều khiến nhiều cuộc hôn nhân rạn nứt không hẳn là thời gian, mà là sự thay đổi của con người theo thời gian.



Khi mới yêu, hai người thường đến với nhau bằng sự hào hứng, tò mò và cảm giác được thấu hiểu. Trong mắt đối phương, những khác biệt đôi khi lại trở thành điểm hấp dẫn. Tình yêu khi ấy giống như một cuộc khám phá, nơi cả hai đều sẵn sàng điều chỉnh bản thân để hòa hợp với người còn lại.



Sau khi kết hôn, cuộc sống dần được lấp đầy bởi những trách nhiệm thường nhật. Công việc, tài chính, con cái và các mối quan hệ gia đình khiến phần lớn năng lượng được dành cho việc duy trì guồng quay cuộc sống. Nhiều cặp đôi vẫn đồng hành cùng nhau mỗi ngày nhưng lại ít dành thời gian để tìm hiểu xem đối phương đang thay đổi như thế nào.

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Đến khoảng năm thứ 6 hoặc thứ 7, khi mọi thứ dần ổn định hơn, nhiều người bắt đầu quay lại với những câu hỏi dành cho chính mình: Mình thực sự muốn điều gì? Cuộc sống hiện tại có khiến mình hạnh phúc không? Mình còn là phiên bản của mình năm 25 hay 30 tuổi nữa không?



Vấn đề nằm ở chỗ con người luôn thay đổi, nhưng không phải cuộc hôn nhân nào cũng thay đổi cùng tốc độ đó.



Những điều từng khiến một người cảm thấy an toàn có thể không còn đủ. Những thói quen từng được chấp nhận có thể trở thành nguồn cơn khó chịu. Điều từng được xem là ổn định đôi khi lại tạo cảm giác gò bó. Khi hai người không chia sẻ những thay đổi ấy với nhau, khoảng cách sẽ âm thầm xuất hiện.



Theo giáo sư Robert Taibbi, chuyên gia trị liệu hôn nhân tại Mỹ, nhiều cặp đôi bước vào giai đoạn khủng hoảng không phải vì thiếu tình yêu mà vì họ vẫn đang sống với hình ảnh cũ của đối phương. Trong khi đó, người bên cạnh đã thay đổi về nhu cầu, mục tiêu và cách nhìn cuộc sống.

Vì vậy, khủng hoảng năm thứ 7 không nhất thiết là dấu hiệu của sự đổ vỡ. Với nhiều cặp đôi, đây đơn giản là thời điểm mối quan hệ cần được "cập nhật". Thay vì cố gắng quay lại những gì đã từng có, điều quan trọng là học cách làm quen với phiên bản hiện tại của nhau.



Một cuộc hôn nhân bền vững không phải là cuộc hôn nhân không thay đổi. Đó là mối quan hệ mà ở mỗi giai đoạn trưởng thành, hai người vẫn sẵn sàng gặp lại nhau, lắng nghe nhau và lựa chọn đồng hành thêm một lần nữa.

Tác giả: Ánh Dương (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn