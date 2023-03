Tổng bí thư: Chiến sĩ công an phải giữ mình thật trong sạch, không bị cám dỗ danh lợi tầm thường

Trước lễ kỷ niệm chính thức là chương trình nghệ thuật đặc sắc có tên Lời Người ánh dương dẫn lối do nghệ sĩ, thạc sĩ Tuyết Minh - phó chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam - viết kịch bản và tổng đạo diễn. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, phần múa được biên đạo hoành tráng với hàng trăm diễn viên trên sân khấu. Các bài hát ca ngợi Bác Hồ, lực lượng Công an nhân dân xen kẽ sáng tác cũ và mới, mang tới cảm xúc liền mạch về hành trình 75 năm vinh quang của lực lượng Công an nhân dân. Cảnh trong trích đoạn nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng - Ảnh: BTC Đặc biệt, phần trích đoạn vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng ca ngợi hình tượng những người anh hùng lực lượng vũ trang Công an Việt Nam đã sống, chiến đấu, hy sinh theo Sáu điều Bác Hồ dạy trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Đó là chị Võ Thị Sáu, Bùi Thị Cúc, Nguyễn Thị Lợi, Bửu Đóa, Phan Văn Viêm, đại tá Tô Quyền - nguyên phó Ban An ninh tỉnh Tây Ninh - trong chiến dịch "Quyết tử giữ Gò Dầu" và "Trận càn Junction City" năm 1967. Với kịch bản giàu tính nhân văn, các nghệ sĩ Thanh Tâm, Khắc Tiệp, Lê Tuân cùng tập thể nghệ sĩ Nhà hát Kịch Công an nhân dân, đoàn múa Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ Kịch TP.HCM, Maison de la dance Hà Nội… đã dựng lên một trích đoạn nhạc kịch xúc động, hào hùng nhưng đồng thời chạm sâu vào tình cảm con người. Khán giả ngạc nhiên thích thú và xúc động khi thấy bài hát Khúc mùa thu (nhạc Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang) vang lên như một "nốt trầm xao xuyến" giữa những hùng ca về người chiến sĩ công an nhân dân. T.ĐIỂU