Tóc Tiên xóa hình xăm đôi với người yêu cũ

Ngày 27/11, ca sĩ Tóc Tiên đăng tải hình ảnh xoá xăm ngón tay, thu hút sự chú ý. Cô chia sẻ rằng trải nghiệm này đặc biệt đau đớn.

“Mọi đau khổ sẽ qua thôi khi chúng mình đi xoá xăm ngón tay. Đanh thép”, cô viết. Nữ ca sĩ đính kèm hình ảnh vết xăm đã tương đối mờ trên da.

Trong clip chia sẻ trên tài khoản TikTok, Tóc Tiên cho biết đây là lần xoá xăm thứ 4. Lần gần nhất cô thực hiện thủ thuật này là từ tháng 7/2024.

Giải thích về việc trì hoãn xoá xăm hơn một năm, cô cho biết có 2 lý do chính, bao gồm lịch trình bận rộn khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và nỗi sợ đau đớn. Theo dự kiến, Tóc Tiên phải trải qua 6-7 lần xoá để hình xăm không còn dấu vết.

Cô cho biết nỗi đau khi xoá gấp 10-20 lần lúc xăm. Nữ ca sĩ cũng tự nhận quyết định xăm mình là “bồng bột tuổi trẻ”. Sau 10 năm, cô thấy hình xăm này không còn phù hợp, gây ra bất tiện trong một số hoàn cảnh.

Theo những bức hình quảng cáo chụp cận, hình xăm trên ngón tay Tóc Tiên đều được che phủ bằng mỹ phẩm hoặc ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh. Cũng theo chia sẻ của nữ ca sĩ, đây là hình xăm đôi với người yêu cũ.

Tương tự, blogger An Phương (Letsplaymakeup) cũng từng chia sẻ về quá trình xoá xăm tốn kém, thừa nhận rằng đây là quyết định bồng bột của tuổi trẻ. Trong một clip trên kênh TikTok, An Phương cho biết một lần xoá xăm tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM có giá 7 triệu đồng.

Cô cần thực hiện xoá 4 lần, tốn tổng cộng 28 triệu đồng. Tuy nhiên, nữ blogger này may mắn không cảm thấy đau trong quá trình thực hiện.

Tại Việt Nam, ít có số liệu nào về việc xóa xăm, nhưng tại Mỹ, báo cáo được đăng trên Guardian cho thấy 8% những người có hình xăm, khoảng hơn 5 triệu người, hối tiếc về chúng.

Ngành xóa hình xăm cũng trở nên bùng nổ. Những thứ từng là biểu tượng của sự vĩnh cửu đang khiến nhiều người khổ sở tìm cách xóa bỏ. Cũng theo Guardian, giá trị thị trường toàn cầu của ngành này được dự báo đạt gần 800 triệu USD vào năm 2027. Các chuyên gia nói rằng phần lớn các vết mực bị loại bỏ thường có liên quan đến người yêu cũ.

Xóa xăm không phải là thủ thuật hiếm thấy. Nhiều người thực hiện xóa xăm nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, lý do cá nhân hoặc sở thích. Tuy nhiên, việc thực hiện xóa bỏ hình xăm ở những cơ sở không uy tín hoặc người xóa không kiên trì theo đuổi, có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, bác sĩ Nguyễn Đình Quân, khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết rất nhiều bệnh nhân gặp biến chứng sau xóa xăm đến khám và phải đến điều trị tại bệnh viện. Theo bác sĩ Quân, việc tạo ra một hình xăm có thể đơn giản, nhưng để xóa hình xăm thì không dễ và mất rất nhiều thời gian, chi phí.

“Xóa xăm không đơn giản chỉ làm mất hình trên da mà phải đảm bảo không để lại sẹo hay ảnh hưởng đến cấu trúc của làn da”, ông giải thích.

Một số người có suy nghĩ chủ quan nên tự thực hiện xóa xăm tại nhà mà không biết rằng điều này sẽ gây ra tác hại khôn lường. Họ thường áp dụng các phương pháp như dùng nguyên liệu tự nhiên, các loại thuốc axit có tính tẩy cao, dùng đá mài… Tuy nhiên, mực xăm bám rất chắc vào da, việc tẩy mạnh cũng chỉ làm cho da bị trầy xước, lở loét, thậm chí nhiễm trùng.

Xóa xăm bằng đốt điện hoặc laser CO2 đang được một số người lựa chọn vì giá thành rẻ, dễ tiếp cận, nhưng để lại nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng vết thương, sẹo xấu, sẹo co kéo, sẹo lồi, sẹo quá phát…

Những di chứng này có thể tồn tại suốt đời và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thẩm mỹ của bệnh nhân, rất khó khắc phục. Đồng thời, bác sĩ Nguyễn Đình Quân khuyến cáo những người có nhu cầu nên xóa xăm tại các cơ sở uy tín và được thực hiện bởi bác sĩ được đào tạo chuyên môn bài bản.

