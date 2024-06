Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội về Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh. Tập trung hoàn thiện các Đề án quan trọng theo lộ trình đề ra (Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An; Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị)… Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.