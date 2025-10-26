Toàn cảnh phiên Bế mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Hôm nay (26/10), chương trình Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động quan trọng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia và các địa điểm khác. Chương trình Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ khép lại bằng Phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, do Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và đại diện UNODC chủ trì. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)