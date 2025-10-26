Toàn cảnh phiên Bế mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Hôm nay (26/10), chương trình Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động quan trọng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia và các địa điểm khác. Chương trình Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ khép lại bằng Phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, do Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và đại diện UNODC chủ trì. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các hoạt động trong ngày 26/10 nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và các giải pháp chính sách nhằm tăng cường hiệu quả phòng, chống tội phạm mạng trong khuôn khổ Công ước vừa được mở ký.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại Phiên bế mạc Chương trình Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
