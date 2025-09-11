Toàn cảnh biệt thự 3 mặt tiền 50 tỷ của NSƯT Bảo Quốc

NSƯT Bảo Quốc là tên tuổi gạo cội trong lĩnh vực sân khấu cải lương và là cây hài đình đám của làng giải trí Việt. Ảnh: Internet
Tháng 1/2024, gia đình NSƯT Bảo Quốc chuyển về sống tại căn biệt thự ở Palm Springs (bang California, Mỹ). Ảnh: FBNV
Theo chia sẻ của NSƯT Bảo Quốc, căn biệt thự có giá 1,8 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng). Ảnh: FBNV
Biệt thự 3 mặt tiền gồm 1 tầng, nằm ở khu vực sang trọng và an ninh tốt, với diện tích 340 m2. Ảnh: FBNV
Biệt thự bố trí 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm, phòng giặt, phòng để đồ, phòng thể dục, phòng bếp hiện đại và nhiều tiện ích khác. Ảnh: Vietnamnet
Nội thất trong nhà được bài trí theo phong cách châu Âu sang trọng. Ảnh: Vietnamnet
Mỗi không gian đều được trang trí tỉ mỉ, cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ. Ảnh: Vietnamnet
Phòng bếp đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Vietnamnet
1 trong 5 phòng ngủ của biệt thự. Ảnh: Vietnamnet
Điểm nhấn của căn biệt thự là sân vườn rộng rãi nhiều cây cối, có hồ bơi, quầy bar, khu pha chế, khu nướng BBQ... để cả gia đình quây quần. Ảnh: FBNV
