Ngắm cận cảnh biệt thự 70 tỷ đẹp ngất ngây của Ninh Dương Lan Ngọc

Không chỉ thành công ở lĩnh vực phim ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc (sinh năm 1990), còn năng nổ tham gia nhiều gameshow truyền hình, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả, đặc biệt ở khu vực phía Nam. Ảnh: FBNV
Ở tuổi U40, xinh đẹp, giàu có, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì độc thân và không vội vàng trong chuyện hôn nhân. Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên sở hữu căn biệt thự bề thế tại khu nhà giàu ở TP HCM. Theo tiết lộ của Ngô Kiến Huy, cơ ngơi của Lan Ngọc có giá lên đến 70 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Biệt thự 4 tầng, 2 mặt tiền, diện tích lên tới 210m2, có sân vườn rộng rãi. Ảnh: FBNV
Nội thất trong nhà có màu sắc đen - trắng - xám chủ đạo. Ảnh: FBNV
Phần lớn không gian sử dụng chất liệu đá hoa cương kết hợp với da và gỗ tạo sự hài hòa. Ảnh: FBNV
Cửa ra vào bằng chất liệu gỗ cao cấp. Ảnh chụp màn hình NhaF
Phòng bếp nhỏ gọn nhưng hiện đại. Ảnh chụp màn hình NhaF
Quầy trưng bày rượu. Ảnh chụp màn hình NhaF
Để tiện di chuyển, Lan Ngọc còn đầu tư thang máy trong ngôi nhà. Ảnh chụp màn hình NhaF
Cầu thang bộ thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang xịn. Ảnh chụp màn hình NhaF
Ninh Dương Lan Ngọc còn trang bị nhiều thiết bị thông minh cho căn nhà. Ảnh chụp màn hình NhaF
Từ tầng 2 trở lên là không gian riêng tư của chủ nhà. Các phòng ngủ đều được thiết kế theo phong cách tối giản. Ảnh chụp màn hình NhaF
Phòng thay đồ đặt liền kề với lối dẫn vào phòng tắm. Ảnh chụp màn hình NhaF
