Ngắm cận cảnh biệt thự 70 tỷ đẹp ngất ngây của Ninh Dương Lan Ngọc

Nữ diễn viên sở hữu căn biệt thự bề thế tại khu nhà giàu ở TP HCM. Theo tiết lộ của Ngô Kiến Huy, cơ ngơi của Lan Ngọc có giá lên đến 70 tỷ đồng. Ảnh: FBNV