Tỏa sáng tại đội bóng châu Đại Dương, chân sút Việt kiều sẽ là "vũ khí bí mật" của HLV Kim Sang-sik?

Kaelin Nguyễn Trương Khôi trưởng thành từ lò đào tạo của Wellington Phoenix - một trong những CLB lớn nhất New Zealand. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2021 và đã có tổng cộng 87 lần ra sân, ghi được 23 bàn thắng. Trong màu áo Wellington Olympic, Kaelin Nguyễn Trương Khôi từng giành được 3 danh hiệu là chức vô địch bảng miền Trung New Zealand, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp New Zealand. Hiện tại, CLB Western Suburbs của Kaelin Nguyễn Trương Khôi cũng đang thi đấu ở bảng miền Trung New Zealand. Nếu lọt vào 4, họ sẽ tiến vào vòng tranh chức vô địch toàn New Zealand. Trên trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermakt, Kaelin Nguyễn Trương Khôi được định giá 125.00 euro (khoảng 3,7 tỷ đồng).