Tổ chức Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ VI, năm 2024

Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích giúp các em phát triển và hình thành ý thức, tư duy, năng khiếu, suy nghĩ và hành động của mình qua từng bức tranh; khơi dậy tình yêu quê hương, con người xứ Nghệ trong thời kỳ hội nhập và phát triển; góp phần tác động tích cực đến quá trình giáo dục thẩm mỹ cho các em. Thông qua giải thưởng nhằm phát hiện, bồi dưỡng, ươm mầm cho các em thiếu nhi có năng khiếu trong lĩnh vực hội họa. Đồng thời, tạo phong trào vẽ tranh rộng khắp ở lứa tuổi thiếu niên góp phần động viên, khuyến khích các em học tập và rèn luyện đạo đức trong nhà trường và ngoài xã hội.

Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Sở LĐTB&XH, Tỉnh đoàn tổ chức. Dự kiến lễ phát động sẽ được tổ chức trong tháng 3/2024; lễ tổng kết được tổ chức vào tháng 10/2024.

Đối tượng tham gia là trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 16 tuổi theo giấy khai sinh là người Việt Nam đang sinh sống tại Nghệ An. Các chủ đề của Giải thường gồm: Tình yêu quê hương đất nước, Đảng, Bác Hồ kính yêu, các vị anh hùng dân tộc… Bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, biển đảo và an ninh biên giới quốc gia; chung tay trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường, khắc phục sự cố môi trường biển; xây dựng nông thôn mới… Gia đình hạnh phúc, tình cảm với ông bà, cha mẹ, bạn bè, thầy cô… Tri ân các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; tình quân dân; Ý thức về đảm bảo an toàn giao thông.

Hình thức thể hiện, tranh vẽ bằng màu (màu nước, màu bột, màu sáp, phấn màu, xé giấy, cắt dán…) trên khổ giấy A3, tranh không được bo.

Ban Giám khảo sẽ lựa chọn tác phẩm triển lãm: Xây dựng Quy chế chấm chọn (theo 03 vòng) trình Ban Tổ chức xem xét quyết định. Chọn từ 150 đến 200 tranh trong tổng số tranh gửi tham gia Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi để tham gia tổ chức trưng bày triển lãm. Chấm, chọn ra các bức tranh có chất lượng cao nhất trình Ban Tổ chức ban hành quyết định trao giải; chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng về mỹ thuật.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chủ trì tổ chức Giải thưởng; đồng thời tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban Tổ chức; ban hành Thể lệ và các văn bản liên quan đến tổ chức Giải thưởng; Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký; tiếp nhận tranh gửi tham gia Giải thưởng…

1. Cơ cấu giải thưởng, mức thưởng: a) Giải tập thể: Trao cho các đơn vị có nhiều tranh đảm bảo chất lượng được Ban Giám khảo chọn vào vòng 2 và có tranh đạt giải, cụ thể: - 02 Giải Nhất: 2.000.000 đồng/giải (Các trường miền núi và miền xuôi) - 04 Giải Nhì: 1.500.000 đồng/giải - 06 Giải Ba: 1.000.000 đồng/giải b) Giải cá nhân: Gồm 02 nhóm giải cho 02 lứa tuổi. - Nhóm từ 6 tuổi đến 11 tuổi (Tiểu học). - Nhóm từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi (Trung học cơ sở). - Tổng số giải thưởng cho 02 nhóm giải gồm: 02 Giải Nhất; 04 Giải Nhì; 10 Giải Ba. 2. Hình thức khen thưởng a) Chủ tịch UBND tỉnh tặng: Bằng khen, kèm theo tiền thưởng cho các cá nhân đạt giải Nhất; tiền thưởng cho các cá nhân đạt giải Nhì, giải Ba. b) Ban Tổ chức Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi trao: - Giấy chứng nhận Giải thưởng kèm theo tiền thưởng cho các tập thể đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba. - Mức thưởng cho các tập thể đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba do Ban Tổ chức Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi quy định và chi trả. - Các tranh đạt giải và trưng bày triển lãm được Ban Tổ chức gửi tham gia Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn