Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh, từ nay đến ngày kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí minh chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong đó, tập trung tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; phê bình những tổ chức Đảng có biểu hiện lơ là hoặc triển khai Kết luận số 01-KL/TW có tính chất hình thức, thiếu sáng tạo, hiệu quả. Gắn với đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng các hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh); Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn (huyện Nam Đàn). Tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian dự kiến vào ngày 19/5/2023.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các địa phương, đơn vị tổ chức Lễ hội Làng Sen theo Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về Tổ chức lễ hội Làng Sen năm 2023 nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả: Sỹ Thành

Nguồn tin: nghean.gov.vn