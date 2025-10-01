Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An: Dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển

Đại hội lần này là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới trên hành trình phát triển của quê hương Bác Hồ, trong bối cảnh cả nước đang khẩn trương triển khai các quyết sách chiến lược, chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh là địa điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội XX không chỉ là dịp để Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhìn lại, đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, mà còn là thời điểm rút ra những bài học quý báu cho chặng đường mới.

5 năm qua, Nghệ An đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, mở rộng hợp tác đối ngoại.

Những kết quả đó khẳng định vai trò trung tâm vùng Bắc Trung Bộ của Nghệ An, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để bước tiếp.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XX tập trung thảo luận, xác định mục tiêu chiến lược cho 5 năm tới và tầm nhìn dài hạn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đảng bộ tỉnh đặt quyết tâm xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, một cực tăng trưởng tầm quốc gia; trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, logistics và du lịch.

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, đồng thời lựa chọn Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An dự Đại hội XIV của Đảng.

Không chỉ dừng lại ở việc hoạch định phương hướng phát triển địa phương, Đại hội còn là dịp để các đại biểu trong tỉnh góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc.

Nghệ An bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đây chính là bước chuẩn bị quan trọng để cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Đại hội XX của Đảng bộ Nghệ An là nơi hội tụ niềm tin, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Thành công của Đại hội sẽ tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên, củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực để Nghệ An bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn