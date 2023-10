Công ty TNHH Viet Glory ghi nhận đề xuất và có một số điều chỉnh, công nhân vẫn đình công

Theo lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, chiều qua 2/10, phía Công ty TNHH Viet Glory đã trả lời 8 nội dung đề xuất nhưng sáng nay 3/10 công nhân vẫn chưa vào làm việc.

Cụ thể, chiều 2/10, Công ty TNHH Viet Glory đã có thông báo ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất và trả lời công nhân như: Đối với vấn đề tăng lương cơ bản, phía doanh nghiệp trên cho rằng, căn cứ Nghị định 38/2022/NP-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 1/7/2022 thì mức lương tối thiểu Vùng III là 3.640.000 VNĐ. Trong khi đó, mức lương cơ bản hiện tại của công ty là 4.130.2000 VNĐ đã cao hơn mức lương cơ bản của vùng, như vậy phù hợp với quy định. Xem xét tình hình hiện tại của công ty đơn hàng ít nên không thể điều chỉnh mức tăng lương cơ bản, mong cán bộ công nhân viên chia sẻ, thông cảm.

Sáng ngày 3/10 hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Viet Glory vẫn tiếp tục đình công

Đối với nội dung về thái độ làm việc, công ty sẽ điều chỉnh. Nếu cá nhân nào vi phạm sẽ bị kỷ luật theo quy định của công ty. Ngoài ra, từ ngày 1/10/2023 nhằm động viên tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên, đồng thời, tăng thu nhập đảm bảo đời sống lao động, Công ty TNHH Viet Glory đã quyết định tăng mức thưởng sản lượng để phù hợp với tình hình hiện tại.

Còn một số nội dung Công ty TNHH Viet Glory trả lời sẽ xem xét và giải quyết trong thời gian tới như: Tăng số lượng công nhân hưởng chế độ độc hại nặng nhọc; thưởng tháng thứ 13 của công nhân sẽ được tính theo quỹ phúc lợi của công ty.

Như Báo Công Thương đã đưa tin, đầu giờ chiều ngày 2/10 gần 7.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory đã đình công. Trước đó, ngày 7/2/2022 và năm 2021 tại doanh nghiệp này cũng đã xảy ra những sự việc tương tự.

Được biết, Công ty TNHH VietGlory hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày da xuất khẩu, được thành lập ngày 19/11/2019 theo Giấy chứng nhận số 2902020657 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp có địa chỉ tại Xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

