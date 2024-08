Tỉnh Nghệ An tuyên dương và trao thưởng cho 163 em học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia và đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Tham dự Lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Hội khuyến học tỉnh; đặc biệt là sự có mặt của 163 em học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia và đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cùng các phụ huynh, Ban Giám hiệu một số trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự Lễ tuyên dương

Những gương mặt xuất sắc tiêu biểu, là những bông hoa học tốt của tỉnh Nghệ An năm học 2023-2024.

Năm học 2023 - 2024, với sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất, vượt lên trên nhiều khó khăn, thách thức, Ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật.

Đây là năm thứ 15 tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương. Buổi lễ được tổ chức hết sức trang trọng, tôn vinh những em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập

Các em học sinh tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện, viết tiếp trang sử vàng truyền thống hiếu học của ông cha, với 06 em đạt giải tại các kỳ thi Olympic Quốc tế; 90 em đạt học sinh giỏi Quốc gia - xếp thứ 4 toàn quốc; có 01 em đạt giải Ba cuộc thi “Tuổi Trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Nghệ An xếp thứ 12 trên cả nước (tăng 10 bậc so với năm 2023), Hội khỏe Phù đồng toàn quốc xếp thứ 5 trên 63 tỉnh, thành.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa và Bằng khen cho các em học sinh đạt giải Quốc tế

Thành tích mà các em đạt được đã góp phần làm rạng danh cho đất học xứ Nghệ, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Ngành và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các em học sinh, các thầy giáo, cô giáo và toàn ngành giáo dục tỉnh nhà đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, đặc biệt biểu dương, khen ngợi những học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, có nhiều em hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng bằng tinh thần hiếu học, ý chí, nghị lực và quyết tâm cao, các em đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích xuất sắc, trở thành tấm gương sáng trong học tập.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh Nghệ An chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Ngành Giáo dục Nghệ An phải phấn đấu vươn lên để đảm nhận trọng trách, vừa trở thành Trung tâm giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ, vừa đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó, phải tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm: “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm - chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng”.

Trong tổng số 90 em học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT có 14 em học sinh dân tộc thiểu số ít người có tổng điểm thi đạt cao được tuyên dương trong buổi tối hôm nay

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Các thầy cô giáo cần tiếp tục không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các em học sinh, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường. Các em học sinh hãy tiếp tục miệt mài học tập, tự tin và toả sáng để phát huy hơn nữa thành quả đã có, nhằm khẳng định vị thế của ngành giáo dục tỉnh nhà cũng như làm rạng danh cho truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tặng hoa và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các em học sinh đạt giải Quốc gia năm học 2023-2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành tặng hoa và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các em học sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn và đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo đúng tinh thần giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.

