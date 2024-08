Nghệ An thưởng mỗi học sinh đạt điểm cao tốt nghiệp THPT gần 19 triệu đồng

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, điểm trung bình của học sinh Nghệ An là 6,959 điểm, xếp thứ 12 trên cả nước. Với kết quả này, thứ tự xếp hạng của tỉnh Nghệ An đã tăng 10 bậc so với năm 2023, nằm trong nhóm những tỉnh có thành tích tốt nhất cả nước.