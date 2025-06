Tỉnh Nghệ An tổ chức long trọng Lễ kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh qua các thời kỳ; đặc biệt là sự có mặt của đông đảo các cơ quan báo chí, những người làm báo trên quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Cách đây tròn 100 năm, tờ báo Thanh Niên - Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, đã ra số đầu tiên vào ngày 21/6/1925, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của nền báo chí Cách mạng Việt Nam, một nền báo chí phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phục vụ lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh trình bày diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm

Hòa vào dòng chảy của lịch sử Báo chí Cách mạng, trong những ngày đầy máu lửa của Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, ngày 12/9/1930, “Báo Nghệ An Đỏ” - cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ Nghệ An xuất bản số Báo đầu tiên góp phần tuyên truyền và chỉ đạo cuộc tổng diễn tập lần thứ nhất, sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vào ngày 7/9/1956 lời xướng “đây là Đài truyền thanh Nghệ An” vang lên trên sóng của Đài truyền thanh Nghệ An (nay là Đài Phát thanh, Truyền hình Nghệ An) tiếp tục đánh dấu sự chuyển mình mới, thêm một loại hình báo chí hiện đại phục vụ nhân dân, là mốc son ghi dấu ấn trưởng thành, phát triển của báo chí xứ Nghệ.

Chương trình nghệ thuật chào mừng 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và 40 năm Hội Nhà báo Nghệ An

Với hệ thống hùng hậu, hội tụ các loại hình báo chí hiện đại, trong vị thế và chức năng là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước và là diễn đàn của Nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, giữa nước ta với bạn bè thế giới, giữa quê hương Nghệ An với các tỉnh bạn, báo chí ngày càng xứng đáng là người định hướng, dẫn dắt dư luận, là động lực to lớn, là nơi tin cậy để Nhân dân gửi gắm tâm tư, khát vọng trong công cuộc giành lại và giữ gìn nền độc lập, kiến thiết và phát triển quê hương, đất nước.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao tặng lẵng hoa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc mừng 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và 40 năm Hội Nhà báo Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao tặng Bức trướng của UBND tỉnh chúc mừng 40 năm thành lập Hội Nhà báo Nghệ An

Những gương mặt nhà Lãnh đạo Đảng - Nhà báo là những người con ưu tú Xứ Nghệ: đồng chí Trần Phú, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Lê Hồng Phong,… đã cống hiến xương máu, trí tuệ vì nền báo chí Cách mạng, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và còn rất nhiều, rất nhiều những gương mặt nhà báo - liệt sỹ Xứ Nghệ vừa cầm bút, vừa cầm súng đã ngã xuống trên chiến trường ở mọi miền Tổ quốc, nhiều Nhà báo trong giai đoạn đổi mới đã dám “dấn thân” vì chân lý và sự thật, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển quê hương, đồng thời phản ánh bản lĩnh, cốt cách và tâm hồn con người, quê hương Xứ Nghệ đến với bạn đọc trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh, các phóng viên, biên tập viên, cán bộ, người lao động hoạt động trong lĩnh vực báo chí đã đồng hành, đóng góp công sức, trí tuệ vì sự phát triển của tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc mừng 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 40 ngày năm thành lập Hội Nhà Báo Nghệ An và các tác giả, nhóm tác giả đã đạt giải Báo chí Nghệ An năm 2024; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn, thầm lặng, đầy trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của các cơ quan báo chí, phóng viên trên địa bàn tỉnh đã luôn sát cánh, phản ánh trung thực, sinh động về phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển nhanh, mạnh, sâu rộng của công nghệ số, truyền thông xã hội và trí tuệ nhân tạo, Báo chí đứng trước cơ hội lớn và thách thức không nhỏ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Nghệ An, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn Nghệ An cần tiếp tục xác định rõ vai trò, sứ mệnh của mình, giữ vững “tâm trong - trí sáng - bút sắc” không ngừng đổi mới trước yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, có nhiều tác phẩm báo chí có chiều sâu, có tầm nhìn, có giá trị gợi mở và định hướng, có giá trị nhân văn và bản sắc riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí giai đoạn 2021-2025

Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống 100 năm vẻ vang của báo chí Cách mạng, 40 năm trưởng thành và phát triển của Hội Nhà báo Nghệ An, đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên sẽ không ngừng vươn lên, vượt qua những trở ngại, thách thức, tiếp tục khẳng định vị thế để đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành với các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trên quê hương Bác Hồ vì sự nghiệp Cách mạng chung, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Minh Ngọc phát biểu

Thay mặt Thường trực Hội nhà báo Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc gửi lời tri ân những cống hiến, hy sinh, những đóng góp thầm lặng mà vô cùng qúy báu của nhiều thế hệ cán bộ , hội viên , phóng viên qua các thời kỳ, đã góp phần xây dựng và phát triển Hội nhà báo Nghệ An thực sự là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp có uy tín, là mái nhà chung rất ấm áp của anh em làm công tác báo chí trên địa bàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho các cá nhân

Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp và công chúng báo chí trong và ngoài tỉnh đã luôn đồng hành, quan tâm chỉ đạo, tin cậy, động viên, theo dõi và giúp đỡ để Hội nhà báo, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo Nghệ An vững tâm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ của mình, thực sự là cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giải Báo chí Nghệ An năm 2024, trong đó có 4 tác phẩm đạt giải Nhất; 06 tác phẩm đạt giải Nhì; 10 tác phẩm đạt giả Ba và 14 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Tác giả: Quỳnh Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn