Tỉnh Nghệ An làm tốt công tác chuẩn bị lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515, Phó chính ủy Quân khu 4 và đồng chí Phùng Thành Vinh, Trưởng ban Chỉ đạo 515, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó trưởng ban Chỉ đạo 515, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đại biểu Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị, đại biểu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả công tác chuẩn bị.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã báo cáo công tác chuẩn bị làm trước lấy mẫu bàn giao HCLS và Hội nghị rút kinh nghiệm lấy mẫu HCLS tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc thuộc xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị các chủ trương, giải pháp nhằm góp phần hoàn thành tốt công tác lấy mẫu bàn giao HCLS và Hội nghị rút kinh nghiệm lấy mẫu HCLS của tỉnh Nghệ An.

Kiểm tra, nắm tình hình lực lượng tham gia và công tác chuẩn bị lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Thông qua kết quả công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An báo cáo và trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc thuộc xã Đông Lộc, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515, Phó chính ủy Quân khu 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đối với công tác chuẩn bị làm trước lấy mẫu bàn giao HCLS và Hội nghị rút kinh nghiệm lấy mẫu HCLS.

Đồng chí Phó chính ủy Quân khu 4 yêu cầu từ kết quả công tác chuẩn bị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An phát huy tinh thần trách nhiệm, với tấm lòng nặng nghĩa tri ân tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị để công tác chuẩn bị lấy mẫu bàn giao HCLS và Hội nghị rút kinh nghiệm lấy mẫu HCLS đạt kết quả cao nhất. Trong đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An, đơn vị được chỉ đạo làm trước phát huy vai trò, trách nhiệm các cơ quan chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 giao để rút kinh nghiệm cho các địa phương, đơn vị trong cả nước.

Các đại biểu khảo sát các phần mộ liệt sĩ chuẩn bị lấy mẫu.

Cùng với việc lấy mẫu bàn giao HCLS, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng làm tốt công tác chuẩn bị Hội nghị rút kinh nghiệm lấy mẫu HCLS phục vụ cho các địa phương, đơn vị đến tham quan, rút kinh nghiệm. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS" đề ra.

Tác giả: Ngọc Thăng

Nguồn tin: qdnd.vn