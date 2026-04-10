Tính năng tưởng “cho vui” trên Galaxy S25 Ultra lại có tác dụng bất ngờ

Báo cáo mới cho thấy, tính năng Ocean Mode sẽ giúp Galaxy S25 Ultra cải thiện chất lượng hình ảnh trong môi trường dưới nước. Sự bổ sung này diễn ra trong bối cảnh nhiều người đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè sắp tới, nơi du lịch đến các bãi biển là điều rất phổ biến.

Ocean Mode được xem là phần thưởng của Samsung cho người dùng Galaxy S25 Ultra vào mùa hè này

Chụp ảnh dưới nước từ lâu gặp nhiều hạn chế do ánh sáng bị hấp thụ và khúc xạ, khiến hình ảnh thường bị ám xanh, thiếu chi tiết và sai lệch màu sắc. Ocean Mode được thiết kế để xử lý những vấn đề này bằng thuật toán AI (trí tuệ nhân tạo), giúp tái tạo màu sắc tự nhiên hơn, đồng thời tăng độ tương phản và độ nét.

Chụp ảnh đại dương đẹp hơn với Galaxy S25 Ultra

Khác với các bộ lọc thông thường, Ocean Mode hoạt động dựa trên việc nhận diện môi trường nước và điều chỉnh thông số ảnh theo thời gian thực. Một số thông tin rò rỉ cho thấy tính năng còn có thể hỗ trợ ghi nhận dữ liệu hình ảnh phục vụ nghiên cứu sinh vật biển, như tái tạo mô hình rạn san hô.

Tuy nhiên, Ocean Mode không đồng nghĩa thiết bị có thể sử dụng trực tiếp khi lặn biển. Các mẫu smartphone hiện nay, bao gồm dòng Galaxy S26 mới nhất, chỉ đạt chuẩn kháng nước IP68, chủ yếu dành cho nước ngọt và ở độ sâu hạn chế trong thời gian ngắn. Nước biển với độ mặn cao vẫn có thể gây hư hỏng linh kiện nếu tiếp xúc lâu. Do đó, để khai thác hiệu quả tính năng này, người dùng vẫn cần đến các phụ kiện chống nước chuyên dụng.

Ảnh chụp trước và sau khi sử dụng Ocean Mode

Ở thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa công bố chính thức Ocean Mode, nhưng đây được xem là một trong những hướng đi mới nhằm mở rộng khả năng chụp ảnh trên smartphone. Ngoài ra, cũng không rõ công ty Hàn Quốc có mở rộng khả năng chụp ảnh dưới đáy đại dương cho người dùng các mẫu smartphone Galaxy khác hay không.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn