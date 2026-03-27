Chỉ một smartphone Samsung đáng mua, và đó không phải là Galaxy S26

Galaxy A57 5G có giá bán từ 12,49 triệu đồng tại Việt Nam.

Galaxy A57 5G là chiếc smartphone tầm trung được trang bị chip Exynos 1680 mới, cải thiện CPU, GPU và khả năng xử lý AI, đặc biệt trong chụp ảnh ban đêm cũng như chuyển đổi giữa các ống kính. Không chỉ dừng ở hiệu năng, Galaxy A57 5G còn được tinh chỉnh về thiết kế khi chuyển sang khung kim loại, mỏng và nhẹ hơn đáng kể so với thế hệ trước nhưng vẫn giữ pin 5.000 mAh.

Galaxy A57 5G cũng nâng cấp khả năng chống nước từ IP67 lên IP68 giúp tăng độ bền trong quá trình sử dụng hằng ngày. Màn hình 6,7 inch được cải thiện với độ sáng cao hơn và viền mỏng hơn giúp hiển thị tốt ngoài trời - một yếu tố được đánh giá là thiết thực với người dùng phổ thông.

Một điểm đáng chú ý là Samsung không đẩy mạnh các tính năng AI mang tính “trình diễn” trên sản phẩm này, thay vào đó tập trung những nâng cấp thực tế nhằm tránh việc tăng giá do chạy theo xu hướng cấu hình hoặc AI không cần thiết.

Các nâng cấp giúp khả năng nhiếp ảnh của Galaxy A57 5G nổi bật trong phân khúc tầm trung.

Chính cách tiếp cận này khiến Galaxy A57 5G trở thành lựa chọn hợp lý hơn so với các mẫu điện thoại trong gia đình Galaxy S26. Với những người không cần hiệu năng cao cấp hay camera tele chuyên dụng, Galaxy A57 5G đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày với mức giá dễ tiếp cận hơn. Nếu vẫn muốn chọn một điện thoại cao cấp, người dùng thậm chí được khuyên nên cân nhắc các model đời trước như Galaxy S25, vốn có giá tốt hơn nhưng vẫn mang lại trải nghiệm cao cấp.

Cuối cùng, trang Android Authority cũng cho rằng thị trường smartphone đang bước vào giai đoạn ít đột phá, nơi các nâng cấp hằng năm không còn quá rõ rệt. Trong bối cảnh đó, những thiết bị mang lại giá trị sử dụng cân bằng như Galaxy A57 5G trở nên hấp dẫn hơn so với việc chạy theo model mới nhất.

