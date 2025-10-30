Tình hình nữ diễn viên từng vướng ồn ào nợ 6 tỷ đồng

Từng là gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt nhưng Dương Cẩm Lynh từng khiến công chúng xôn xao khi vướng vào vụ ồn ào nợ nần lên tới 6 tỷ đồng.

Cụ thể vào năm 2023, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người chặn Dương Cẩm Lynh tại khu chung cư, tố cô vay tiền không trả.

Trước sức ép dư luận, nữ diễn viên lên tiếng xác nhận: "Vì nhiều lý do, tôi đang phải gánh một khoản nợ gần 6 tỷ đồng của nhiều người. Hiện tại, tôi vừa phải nuôi con, vừa phải làm việc để trả nợ". Nữ diễn viên cũng khẳng định nguyên nhân không phải do ăn chơi hay bài bạc mà vì thua lỗ khi kinh doanh và đứng ra vay hộ người khác.

Sau khi trả xong nợ, Dương Cẩm Lynh bắt đầu lấy lại cân bằng. Cô quay lại phim trường, tham gia một số dự án truyền hình và tập trung nuôi hai con trai.

Dù công việc chưa thể bùng nổ như trước nhưng nữ diễn viên cho rằng đó là giai đoạn đáng trân trọng. Hiện tại, Dương Cẩm Lynh vẫn là mẹ đơn thân. Cô chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ mong nuôi con thật tốt và giữ được danh dự đã lấy lại.

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982 tại Đồng Nai, từng đoạt danh hiệu Á hậu Điện ảnh 1999. Cô bén duyên nghệ thuật qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh như Bánh mì ông Màu, Tiệm ăn dì ghẻ, Mặt nạ máu, Thứ ba học trò… Với vẻ đẹp dịu dàng và diễn xuất nội tâm, cô được xem là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam.

Tác giả: Li La

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn