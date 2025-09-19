Động đất 7,8 độ richter làm rung chuyển vùng Viễn Đông Nga

Thêm cảnh báo động đất gây sóng thần ở vùng Viễn Đông Nga. Ảnh minh họa.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có cường độ 7,8 độ richter, tâm chấn ở độ sâu 10 km. Sau đó, xuất hiện nhiều dư chấn với cường độ lên tới 5,8 độ. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đánh giá trận động đất ở mức 7,2 độ, theo Reuters.

Thống đốc Vladimir Solodov cho biết toàn bộ lực lượng ứng phó đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao độ, nhưng đến nay chưa có báo cáo về thiệt hại. Cảnh báo sóng thần được ban hành cho vùng bờ đông bán đảo Kamchatka, nơi nhô ra giữa biển Bering và Thái Bình Dương.

Một số quan chức cho hay sóng thần cao từ 30 đến 62 cm đã xuất hiện tại nhiều điểm dọc bờ biển. “Sáng nay tiếp tục thử thách sức chịu đựng của người dân Kamchatka”, ông Solodov viết trên ứng dụng Telegram. “Ngay sau động đất, chúng tôi đã khẩn trương kiểm tra các công trình xã hội và nhà dân”.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng cho biết đã phát cảnh báo sóng thần cho một số khu vực thuộc quần đảo Kuril, phía bắc Nhật Bản. Trên mạng xã hội, nhiều đoạn video được chia sẻ cho thấy đèn trần và đồ đạc trong bếp rung lắc dữ dội, một số nhóm nhỏ người dân tập trung ở ngoài đường.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ và Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cũng đưa ra cảnh báo cho một số khu vực tại Alaska, nhưng sau đó đã dỡ bỏ.

Kamchatka nằm trên vùng có hoạt động địa chấn mạnh, và chỉ trong tuần qua đã ghi nhận ít nhất hai trận động đất có cường độ trên 7 độ richter.

