Tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung

Sáng 5-5, lực lượng cứu hộ cứu nạn TP Huế đã tìm thấy thi thể nạn nhân nhảy từ cầu vượt cửa biển Thuận An xuống vùng nước sâu và mất tích trước đó.

Theo thông tin ban đầu, thi thể được phát hiện cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 50 m về phía bờ kè phía Bắc, dưới chân cầu. Nạn nhân được xác định là ông L.T. (47 tuổi), không có việc làm ổn định, không có nơi ở cố định. Thời gian gần đây, người này sống cùng em gái tại khu dân cư Tân Thành, phường Phong Quảng, TP Huế. Các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể ông T. cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 3-5, tại cầu vượt cửa biển Thuận An, một người đàn ông đã trèo qua lan can rồi nhảy xuống vùng nước phía dưới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một xe máy cùng đôi giày và một chiếc quần dài được để lại trên cầu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an, biên phòng, cảng vụ cùng đội cứu hộ và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện như tàu thuyền, ca nô và thiết bị lặn chuyên dụng được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn và sóng mạnh trong đêm 3-5 và suốt ngày 4-5, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, đến sáng nay thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Được biết, dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An (giai đoạn 1) có tổng chiều dài gần 7,8 km, đi qua địa bàn phường Thuận An. Trong đó, riêng cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36 km, rộng từ 20 m đến 23,5 m, thiết kế dạng cầu dây văng và vừa được thông xe vào ngày 30-4.

Tác giả: Q.Nhật

Nguồn tin: Báo Người lao động