Tìm thấy thi thể thuyền viên sau 4 ngày mất tích

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 5/4 chủ tàu cá BTh 80633 TS đến Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi trình báo về việc thuyền viên Mai Văn Lai mất tích.

Khu vực lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo trình báo, con tàu dài gần 9m này có 5 lao động hành nghề lặn. Trưa cùng ngày, một nhóm thuyền viên tổ chức ăn uống ngay trên tàu đang neo đậu, ông Lai ở trên tàu nhưng không tham gia. Đến khoảng 15 giờ 30, mọi người phát hiện thuyền viên Mai Văn Lai không có trên tàu.

Trong lúc tìm kiếm, mọi người phát hiện điện thoại, mền và võng của thuyền viên này đang nằm trên một chiếc tàu cá khác, neo đậu cách tàu cá BTh 80633 TS khoảng 10m.

Hiện thi thể nạn nhân xấu số đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng trưng cầu giám định pháp y để điều tra nguyên nhân tử vong.

