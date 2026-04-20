Tìm thấy thi thể 2 người đàn ông rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật ở Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, liên quan đến 2 khách dự tiệc sinh nhật dưới thuyền bị rơi xuống sông Tiền mất tích, đến hôm nay (20/4) lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 1 thi thể của nạn nhân trôi dạt khu vực phường Thới Sơn và 1 thi thể trôi nổi giữa sông Tiền địa bàn ấp Tân Thuận B, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Một trong 2 thi thể tử nạn được phát hiện trên sông Tiền địa bàn xã Kim Sơn.

Như tin đã đưa, vào tối ngày 18/4, ông Trịnh Quang Sơn, sinh năm 1953, ngụ khu phố 7, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh và anh Võ Văn Tùng, sinh năm 1973, ngụ khu phố Thới Thuận, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp cùng khoảng 10 người khác tham gia tiệc sinh nhật của anh Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1969, ngụ khu phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp được tổ chức trên tàu du lịch mang số hiệu TG. 12738 do Nguyễn Thanh Tân, sinh năm 2003 ngụ khu phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp điều khiển.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày Nguyễn Thanh Tân điều khiển tàu du lịch cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du Thuyền Mỹ Tho để cho khách lên bờ ra về.

Khoảng 20 phút sau khi tàu cập bến, hành khách trên tàu lần lượt lên bờ ra về, sau đó anh Sơn và Tùng cũng từ tàu bước lên bờ nhưng bất cẩn bị rơi xuống sông mất tích.

Cơ quan chức năng đã trục vớt 2 thi thể và tiến hành khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân của vụ đuối nước này.

Tác giả: Chu Trinh

Nguồn tin: Báo VOV