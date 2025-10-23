Tìm thấy thi thể 40 người di cư Châu Phi trên Địa Trung Hải

Thuyền chở người di cư ở ngoài khơi thành phố Sfax, miền Nam Tunisia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Walid Chtabri, người phát ngôn của Văn phòng Công tố thành phố Mahdia (Tunisia), cho biết: “Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy có 70 người trên con tàu đó. 40 thi thể, trong đó có cả trẻ sơ sinh, đã được vớt lên, và 30 người đã được cứu. Tất cả họ đều đến từ các quốc gia thuộc vùng Hạ Sahara châu Phi”.

Tunisia, với bờ biển cách đảo Lampedusa của Italy khoảng 145 km, là một trong những điểm trung chuyển quan trọng trên hành trình vượt biển đến châu Âu của hàng nghìn người di cư châu Phi mỗi năm. Theo số liệu mới nhất của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, hơn 55.000 người di cư bất hợp pháp đã đến Italy kể từ đầu năm nay. Phần lớn trong số này khởi hành từ Libya và có gần 4.000 người xuất phát từ Tunisia.

Theo Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), tuyến đường di cư qua Địa Trung Hải được xem là đặc biệt nguy hiểm, khi có tới hơn 32.800 người thiệt mạng hoặc mất tích kể từ năm 2014.

Trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) ngày càng siết chặt các hoạt động nhằm ngăn chặn dòng người di cư, nhiều người di cư bất hợp pháp hiện mắc kẹt tại Tunisia. Năm 2023, Tunisia đã ký một thỏa thuận có giá trị lên tới 255 triệu euro (290 triệu USD) với EU, trong đó gần một nửa dành cho việc chống di cư bất hợp pháp. Thỏa thuận này được Chính phủ Italy ủng hộ mạnh mẽ, với mục tiêu tăng cường năng lực của Tunisia trong việc ngăn chặn các tàu thuyền chở người di cư rời bờ biển nước này. Đầu năm nay, Tổng thống Tunisia Kais Saied đã kêu gọi IOM đẩy nhanh tiến trình hồi hương tự nguyện những người di cư bất hợp pháp.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: baotintuc.vn