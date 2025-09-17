Tàu chở người di cư cháy ngoài khơi, ít nhất 50 người thiệt mạng

IOM đã tiến hành hỗ trợ y tế cho 24 người sống sót và hiện chưa rõ số phận của một người còn lại.

Kể từ sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, Libya đã trở thành quốc gia trung chuyển chính đối với những người di cư và tị nạn, những người chạy trốn khỏi xung đột và nghèo đói, để tìm đường đến châu Âu qua sa mạc và Địa Trung Hải. Nhiều người trong số họ phải đối mặt với tình trạng bóc lột, lạm dụng trên hành trình đầy nguy hiểm.

Theo dữ liệu của IOM, tính đến tháng 2/2025, khoảng 867.055 người di cư thuộc 44 quốc tịch đang sinh sống tại Libya.

