Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến”, xe ô tô chở người có thu tiền nhưng chưa được cấp phù hiệu, biển hiệu, chưa đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo quy định (xe dù) gây bức xúc trong dư luận và làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo cạnh tranh công bằng, minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tổ chức thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, lực lượng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô như: Chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện; vi phạm dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; xe ghép, xe tiện chuyến vận chuyển hành khách không đăng ký kinh doanh vận tải, không có phù hiệu hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp,... Đồng thời, tiếp nhận, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm do Sở Giao thông vận tải phát hiện, cung cấp dữ liệu hình ảnh từ camera lắp đặt trên phương tiện; phối hợp với các đơn vị thuộc Ngành Giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn quản lý.

Cùng với đó, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở TT&TT, Sở Giao thông vận tải để nắm bắt thông tin, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe cá nhân để kinh doanh vận tải hành khách thông qua hình thức lập nhóm trên Zalo, Facebook và các trang mạng xã hội khác.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng chức năng của Công an tỉnh tiếp tục kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn, đặc biệt chú trọng việc thực hiện các quy định về thời gian lái xe, tốc độ, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của người lái xe kinh doanh vận tải, chở đúng số người quy định,… và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô trên địa bàn theo quy định. Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về đón, trả khách không đúng nơi quy định; lập bến xe, bãi đỗ xe hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải không đúng quy định; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm, tạo điều kiện cho hoạt động vận tải khách trên địa bàn quản lý được công bằng, bình đẳng nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện đúng quy định về kinh doanh vận tải hành khách, không sử dụng xe ô tô cá nhân để hoạt động vận tải khách; nếu có nhu cầu hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô phải thực hiện thủ tục đăng ký để được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tại Văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về vận tải hành khách đường bộ. Trong đó tập trung phản ánh, tuyên truyền các quy định của pháp luật, chế tài xử lý đối với trình trạng “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến”, xe ô tô chở người có thu tiền nhưng chưa được cấp phù hiệu, biển hiệu, chưa đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo quy định (xe dù) làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Trong quá trình kiểm soát thông tin trên môi trường mạng, khi phát hiện các trường hợp sử dụng xe cá nhân để kinh doanh vận tải hành khách thông qua hình thức lập nhóm trên Zalo, Facebook và các trang mạng xã hội khác thì kịp thời thông báo và phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải để kiểm soát và xử lý.

