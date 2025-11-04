Tiếp nhận 65 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả

Trong số 65 công dân Việt Nam bị phía Campuchia trao trả đợt này có 64 công dân chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và 1 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey. Trước khi được trao trả về Việt Nam, số công dân này đã bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu, thuộc Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia tại tỉnh Siem Reap.

Các công dân được tiếp nhận về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Nhóm 65 công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả đợt này có địa chỉ thường trú tại 24 tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lào Cai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Sơn La, Tây Ninh, Tuyên Quang, Thanh Hóa, TP Cần Thơ, TP Đà Nẵng, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long. Công dân có độ tuổi cao nhất là 40 tuổi, nhỏ nhất là 16 tuổi.

Cán bộ Đồn Biên phòng và Công an các tỉnh Đồng Nai làm việc với các công dân.

Sau khi tiếp nhận số công dân được phía Camphuchia trao trả về Việt Nam, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố nơi có công dân thường trú được trao trả đợt này tiến hành làm việc với các công dân và hoàn thành các thủ tục tiếp nhận theo quy định của pháp luật. Sau đó Đồn Biên phòng đã bàn giao công dân cho đại diện chính quyền các địa phương nơi công dân thường trú đưa họ trở về với gia đình.

Tác giả: Văn Tuyên - Trung Sơn

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân