Campuchia tiếp tục truy quét lừa đảo, bắt 65 người nước ngoài

Cảnh sát Campuchia bắt 65 người nước ngoài trong đợt truy quét lừa đảo công nghệ tại Phnom Penh và Kampot - Ảnh: Khmer Times

Ngày 30-10, cảnh sát Campuchia thông báo kết quả một loạt cuộc đột kích nhắm vào các đường dây lừa đảo trực tuyến tinh vi hoạt động tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kampot.

Các cuộc đột kích diễn ra ngày 28-10, một phần của chiến dịch toàn quốc nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng xuyên biên giới, theo báo Khmer Times.

Tại Phnom Penh, lực lượng phối hợp gồm Tổng cục Cảnh sát quốc gia, Cảnh sát thành phố Phnom Penh và Bộ Tư lệnh thống nhất Khan Chamkar Mon, dưới sự giám sát của một phó công tố viên từ Tòa án thành phố Phnom Penh, đã đột kích một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố.

Trong chiến dịch này, 7 công dân Trung Quốc bị bắt vì tình nghi dàn dựng lừa đảo tình cảm xuyên quốc gia.

Nhà chức trách đã thu giữ một lượng lớn bằng chứng từ hiện trường, bao gồm 5 máy tính, 2 bộ xử lý máy tính, 2 màn hình và 32 điện thoại di động. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các nghi phạm đã sử dụng định danh trực tuyến giả để lừa đảo nạn nhân ở nước ngoài.

Đồng thời tại tỉnh Kampot, cảnh sát đã khám xét một khu nhà ở thành phố Bokor, gồm 3 căn hộ, 1 biệt thự và 1 phòng điều hành. Cảnh sát bắt 58 công dân Việt Nam, gồm 15 phụ nữ, trong đó có 9 người nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan thực thi pháp luật.

Bằng chứng thu giữ trong chiến dịch ở Kampot bao gồm 63 máy tính, 2 bộ xử lý máy tính, 3 màn hình và 48 điện thoại di động.

Kết quả giám định pháp y các tài liệu kỹ thuật số cho thấy nhóm này đang điều hành các chương trình lừa đảo đầu tư trực tuyến và tiền điện tử thông qua các trang web giả mạo, nhắm mục tiêu vào các nạn nhân quốc tế.

Các nghi phạm trong cả hai chiến dịch đã được chuyển đến Tổng cục Di trú và các cơ quan có liên quan khác của Campuchia để xử lý. Cảnh sát cho biết các đơn vị chuyên trách đang tiếp tục điều tra để xác định những kẻ chủ mưu đằng sau các mạng lưới tội phạm.

Cảnh sát Campuchia khẳng định cam kết sẽ tiếp tục trấn áp tội phạm công nghệ trên toàn quốc một cách "nghiêm ngặt, không có ngoại lệ".

