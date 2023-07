Tiếp bài báo “Bao giờ ông Hoàng Văn Cúc (Nghệ An) được công nhận “Người hoạt động Cách mạng trước năm 1945”: Ban Tổ chức Huyện ủy Đô Lương sẽ đồng hành với gia đình

Hồ sơ đề nghị minh oan cho ông Hoàng Văn Cúc tại chi cục văn thư lưu trữ Nghệ An.

Theo đại diện thân nhân của ông Hoàng Văn Cúc cho biết, sau khi Báo CCBVN phát hành bài báo trên, đồng thời gia đình có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, Huyện uỷ Đô Lương tổ chức buổi làm việc với sự có mặt của đại diện Đảng uỷ xã và UBND xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) về vấn đề báo đã nêu.

Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Đình Khương - Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ Đô Lương, tỉnh Nghệ An khẳng định: “Việc làm hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước 1-1-1945 cho các đối tượng nói chung, ông Hoàng Văn Cúc nói riêng là chủ trương của Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng, trước hết là cấp xã…”.

Cũng theo ông Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ Đô Lương, trước đây vào năm 2000, huyện ủy Đô Lương cũng đã nhận được hồ sơ đề nghị xem xét, công nhận ông Hoàng Văn Cúc là người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945. Nhưng theo quy định của Đảng và Nhà nước tại thời điểm đó, chưa đáp ứng đủ điều kiện để công nhận cho ông Hoàng Văn Cúc.

“Còn hiện nay, theo hồ sơ hiện có và ý kiến của đồng chí Tăng Văn Cường – Bí thư Đảng uỷ xã Hồng Sơn và đồng chí Bùi Đăng Thu, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn cùng với cuốn lịch sử Đảng bộ xã Hồng Sơn xuất bản tháng 7/2014 thì đã có thêm tư liệu để đề nghị các cấp xét, công nhận ông Hoàng Văn Cúc là người có công đối với Cách mạng, nhưng để công nhận là người hoạt động cách mạng trước 1-1-1945” thì vẫn chưa đủ cơ sở pháp lý - ông Nguyễn Đình Khương cho biết như vậy.

Theo ông Khương: Trong cuốn sách “Lịch sử đảng bộ xã Hồng Sơn”, tại phần sửa sai thành phần chỉ viết chung chung là: “Có 11 người được sửa sai...” nhưng không ghi rõ họ tên là những người nào được sửa sai. Ông Nguyễn Đình Khương cho biết thêm: “Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện uỷ cũng sẽ đồng hành cùng với gia đình trong việc thực hiện sưu tra hồ sơ cho ông Hoàng Văn Cúc”.

Theo ông Hoàng Văn Ngoạn (Tp Vinh, Nghệ An), đại diện cho thân nhân cụ Hoàng Văn Cúc cho biết: Dù được ghi chép, nhắc tới rất nhiều trong cuốn “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Sơn (1930- 2013)” nhưng ông Hoàng Văn Cúc vẫn chưa được công nhận là người có công cách mạng”.

Ông Ngoạn cũng cho biết sau buổi làm việc trên, gia đình có nhận được Công văn số 824- CV/HU của Ban Tổ chức huyện ủy Đô Lương với nội dung: “Đề nghị thân nhân ông Hoàng Văn Cúc tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để rà soát, tìm kiếm các văn bản có liên quan đến việc sửa sai thành phần cho ông Hoàng Văn Cúc trong cải cách ruộng đất...”.

Tên ông Hoàng Văn Cúc được nhắc đến trong cuốn “Nghệ An Những tấm gương Cộng Sản”.

Cũng theo ông Ngoạn, ngoài ghi chép tại cuốn “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Sơn (1930-2013”, thì gia đình mới biết được tại cuốn “Nghệ An những tấm gương Cộng Sản - Tập 5” do Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Nghệ An phát hành, nhiều đóng góp cho Cách mạng của ông Hoàng Văn Cúc được ghi lại rất đậm nét tại các trang 151,152... Đặc biệt là gia đình đã tìm được một tài liệu rất quan trọng đề cập đến việc sửa sai thành phần cho ông Hoàng Văn Cúc đang được lưu giữ tại Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Nghệ An. Đó là “Hồ sơ - Danh sách địa chủ bị tử hình ... được UBHC xã, UBHC huyện đề nghị minh oan giai đoạn 1955 đến năm 1964” của UBHC tỉnh Nghệ An, trong đó có tên ông Hoàng Văn Cúc.

Với những hồ sơ hiện đã có, cộng với sự nỗ lực của thân nhân gia đình cụ Hoàng Văn Cúc và đặc biệt là sự đồng hành của Ban tổ chức Huyện ủy Đô Lương (Nghệ An), Báo CCB Việt Nam chúng tôi cùng đông đảo bạn đọc rất mong cụ Hoàng Văn Cúc sớm được nhà nước ta công nhận là: “Người hoạt động Cách mạng trước ngày 1-1-1945”. Cũng cần lưu ý rằng, đây là công việc không chỉ của gia đình mà trước hết là của tổ chức Đảng các cấp.

Tác giả: Thế Sơn

Nguồn tin: cuuchienbinh.vn