Tiền vệ tuyển Việt Nam cưới 'cô chủ tiệm vàng'

Sáng 13/11, tiền vệ tuyển Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa chính thức tổ chức lễ cưới với bạn gái lâu năm Nguyễn Thanh Ngân. Buổi lễ diễn ra tại nhà trai ở TP.HCM, trong không khí ấm cúng với sự hiện diện của người thân và bạn bè.
Trên trang cá nhân, Minh Khoa đăng tải dòng trạng thái hóm hỉnh: "Trận này không cần VAR, vì chắc chắn là đúng người rồi. Cảm ơn em đã về chung một đội". Bài viết nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt tương tác cùng lời chúc phúc từ người hâm mộ và giới cầu thủ. Quế Ngọc Hải để lại bình luận: "Chúc mừng hai bạn trẻ, chúc mãi mãi hạnh phúc nhé!", trong khi cựu cầu thủ Nguyễn Quang Hải gửi lời chúc: "Anh chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nhé em".
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị khá lâu, mong muốn có một đám cưới trọn vẹn, nhiều cảm xúc và thật ý nghĩa bên những người thân yêu".
Trên Facebook, Minh Khoa cũng đăng tải đoạn video ghi lại những khoảnh khắc xúc động trong lễ vu quy, kèm lời chia sẻ: "Hành trình hạnh phúc của cầu thủ Minh Khoa chính thức sang trang mới. Trận đấu quan trọng nhất đời người. Hôm nay, Minh Khoa ghi bàn thắng lớn nhất: rước nàng về dinh".
Trước đó, vào hôm 20/7, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi.
Võ Hoàng Minh Khoa là một trong những gương mặt nổi bật trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Becamex Bình Dương. Được lên đội một từ năm 18 tuổi, anh gây ấn tượng với lối chơi năng nổ và phong độ ổn định. Hiện tại, Minh Khoa là một trong những trụ cột của CLB và được xem là nhân tố tiềm năng của đội tuyển quốc gia.
Vợ anh, Nguyễn Thanh Ngân (sinh năm 2002), hiện quản lý cơ sở kinh doanh vàng của gia đình sau khi tốt nghiệp đại học.
Câu chuyện tình của Minh Khoa và Thanh Ngân bắt đầu từ năm cả hai mới 17 tuổi. Họ quen nhau qua một người bạn chung, rồi dần trở nên thân thiết qua những lần trò chuyện, hỏi thăm nhau chuyện học hành. Dù lịch thi đấu dày đặc, Minh Khoa vẫn tranh thủ về thăm bạn gái sau mỗi giải đấu hoặc chuyến tập huấn.
Tác giả: Minh Vũ
Nguồn tin: znews.vn