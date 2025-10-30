Tiền vệ tuyển Việt Nam sắp cưới 'cô chủ tiệm vàng' sau 7 năm yêu

Minh Khoa và Thanh Ngân quen biết nhau từ năm 17 tuổi.

Ngày 20/7 vừa qua, lễ ăn hỏi của "cô chủ tiệm vàng" Huỳnh Thanh Ngân và tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa (cùng sinh năm 2001) diễn ra tại TP.HCM, trong niềm hạnh phúc và xúc động của đôi trẻ cùng hai bên gia đình.

"Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ của ba mẹ hai bên. Đó là động lực để chúng tôi cố gắng vun đắp cho tổ ấm nhỏ sau này", Thanh Ngân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hơn 7 năm gắn bó từ thuở 17

Thanh Ngân và Minh Khoa quen nhau năm 2017 qua một người bạn chung. Ban đầu, họ chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ chuyện học hành, rồi dần trở nên thân thiết lúc nào không hay.

Thời điểm ấy, Khoa đang tập luyện tại lò đào tạo Becamex Bình Dương, còn Ngân là nữ sinh trung học năng động, tươi vui. Lịch trình của cả hai gần như trái ngược: Khoa đi tập, Ngân đi học, nên hiếm khi gặp nhau. Họ chỉ có thể duy trì liên lạc qua Facebook và điện thoại.

Thế nhưng, chính những cuộc trò chuyện đều đặn ấy lại khiến tình cảm lớn dần theo năm tháng.

Trong mắt Ngân, Minh Khoa là người đàn ông chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa.

"Anh có chí cầu tiến, lại vui tính, tốt bụng và rất có trách nhiệm. Anh không phải người lãng mạn, nhưng luôn tinh tế, biết để ý cảm xúc của tôi, biết tôi cần gì, thiếu gì. Với tôi, vậy là đủ", cô nói.

Yêu một cầu thủ đồng nghĩa với việc phải chấp nhận lịch trình tập luyện dày đặc, những chuyến xa nhà triền miên. Nhưng với Ngân, đó chưa bao giờ là trở ngại. Bởi lẽ, Khoa luôn khiến cô cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Minh Khoa cầu hôn Thanh Ngân vào ngày 23/9 khi đang chụp ảnh cưới tại studio.

"Dù không ở cạnh nhau trong những ngày lễ, chúng tôi vẫn gọi điện, nhắn tin, chia sẻ từng điều nhỏ trong ngày", cô bộc bạch.

Sau 7 năm bên nhau, Minh Khoa quyết định cầu hôn bạn gái vào ngày 23/9, đúng dịp chụp ảnh cưới của cả hai.

"Lúc đó, bên studio nói có sự cố nên phải chờ 2 tiếng. Tôi hơi hoang mang, không ngờ tất cả chỉ là kế hoạch của anh ấy và ê-kíp", Ngân bật cười nhớ lại.

Khi cánh cửa phòng chụp mở ra, trước mắt cô là không gian tràn ngập hoa và ánh đèn. Minh Khoa đứng giữa căn phòng, xúc động nói lời cảm ơn vì cô đã luôn ở bên suốt những năm tháng qua.

Ngay sau đó, tấm bảng "Will you marry me?" được thả xuống. "Tôi chỉ biết bật khóc vì quá hạnh phúc", Ngân kể.

Chuẩn bị cho hôn lễ và cuộc sống mới

Lần đầu đưa người yêu về ra mắt, Ngân thú thật từng lo lắng. Cô sợ ba mẹ chưa yên tâm vì nghề cầu thủ vốn không ổn định, rủi ro chấn thương luôn rình rập. Nhưng chỉ sau vài lần tiếp xúc, sự chững chạc và lễ phép của chàng rể tương lai đã khiến bố mẹ cô thay đổi suy nghĩ.

"Gia đình tôi hiểu hơn về con người và công việc của anh, rồi thương anh nhiều lắm. Giờ thì anh Khoa đã là một phần không thể thiếu trong gia đình tôi", cô mỉm cười nói.

Về phía nhà trai, Ngân kể lại lần đầu gặp ba mẹ chồng tương lai trong buổi sum họp giản dị.

"Ba mẹ anh rất hiền, gần gũi và hiếu khách. Hôm đó, tôi thấy mọi người nói chuyện tự nhiên như đã quen từ lâu. Hai bên hòa hợp khiến tôi càng yên tâm hơn về cuộc sống sau này", cô bộc bạch.

Trong lễ ăn hỏi diễn ra tháng 7 vừa qua, bố mẹ Ngân tặng của hồi môn giá trị như một lời chúc phúc. Song với cô, món quà quý nhất vẫn là tình cảm và sự ủng hộ của hai bên gia đình.

Minh Khoa và Thanh Ngân trong lễ ăn hỏi tháng 7 vừa qua.

Khoảnh khắc khiến Ngân xúc động nhất là khi mẹ dắt tay cô bước xuống lầu, trao tay cho Khoa. Giây phút ấy, cô nhận ra mình thực sự bước sang một trang mới của cuộc đời khi không còn là cô con gái nhỏ trong vòng tay mẹ, mà sắp là người vợ, người con dâu trong một gia đình mới.

"Tôi không mất đi một gia đình, mà có thêm một gia đình nữa để yêu thương và trân trọng", cô nghẹn ngào nói.

Sau lễ ăn hỏi, cả hai đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ vào tháng 11 tới, dự kiến tổ chức hai ngày: 9/11 tại nhà gái và 13/11 tại nhà trai.

"Chúng tôi đã chuẩn bị khá lâu, mong muốn có một đám cưới trọn vẹn, nhiều cảm xúc và thật ý nghĩa bên những người thân yêu", Ngân chia sẻ.

Khi được hỏi về kế hoạch sau hôn nhân, cô cho biết cả hai mong sớm có em bé để mái ấm thêm trọn vẹn, cũng là động lực để cùng nhau cố gắng hơn trong cuộc sống mới. Ngoài ra, vợ chồng trẻ cũng đang ấp ủ một số dự định riêng về công việc, nhưng muốn giữ kín cho đến khi mọi thứ sẵn sàng.

