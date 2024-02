Tiến độ tuyến đường gần 200 tỷ ở Nghệ An như thế nào?

Trụ sở UBND huyện Đô Lương mới nằm cạnh tuyến đường đang thi công. Ảnh: Văn Dũng

Huyện Đô Lương (Nghệ An) đang trở thành một trong những trung tâm giao thông quan trọng của tỉnh. Trên địa bàn huyện này có nhiều đường quốc lộ chạy qua (QL7, QL15, QL46), những trục đường này nối những điểm kinh tế quan trọng như cửa khẩu Nậm Cắn hay đường Hồ Chí Minh, lại giáp các huyện như Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn. Từ những lợi thế này, thời gian qua, cùng với nỗ lực hoàn thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Nghệ An, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước chọn Đô Lương là điểm đến, trong đó có nhiều doanh nghiệp địa phương.

Để kết nối giao thông thuận lợi hơn, ngày 7/11/2023, UBND huyện Đô Lương đã có quyết định số 3578/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công nên, mặt đường, hệ thống đường dây trung thế, Trạm biến áp (cả thiết bị TBA) và các công trình trên tuyến đoạn từ Km0+591,16 - Km2+467,5 thuộc dự án Xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 7 đến quốc lộ 7c (đường N5), huyện Đô Lương (giai đoạn 1, lý trình từ Km0+00 đến Km2+500).

Nhà thầu trúng thầu là liên danh DELTA - Hoàng Đông Đô - Hồng Vân và Việt Nam, với giá trúng thầu hơn 190,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng gần 3 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trao đổi với Nhadautu.vn qua điện thoại, ông Hoàng Văn Cường, Giám đốc CTCP Xây dựng Hoàng Đông Đô (nhà thầu trong liên danh trên) cho biết, khi hoàn tất thủ tục các nhà thầu đã huy động máy móc, nhân công triển khai ngay. "Hiện chúng tôi đang tập trung thi công để hoàn thành công trình, dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng trong thời gian 1,5 năm (sẽ vượt tiến độ một nửa thời gian)", ông Cường nói.

Ông Đào Danh Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Vân cho hay, công trình đã thi công cơ bản, tuy nhiên phía nhà thầu mới chỉ tạm ứng được hơn 20% số tiền nên cũng rất vất vả. "Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung máy móc, nhân công để hoàn thành công trình đúng tiến độ", ông Hồng nói.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, liên danh chính tại dự án này là CTCP Xây dựng thương mại DELTA (có địa chỉ tại lô 5, Đ1-Khu đô thị mới, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) do ông Nguyễn Công Khanh (SN 1979) là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty. DELTA được biết đến là nhà thầu có tiếng ở Nghệ An khi có mặt ở nhiều gói thầu lớn trên địa bàn.

Trong khi đó, CTCP Xây dựng Hoàng Đông Đô (có trụ sở chính tại số 48A, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An) được thành lập ngày 16/6/2010, do ông Hoàng Văn Cường (SN 1976, ở Đô Lương, Nghệ An) là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty. Tại ngày 16/9/2014, Hoàng Đông Đô có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: Ông Hoàng Văn Cường (40%CP), ông Hoàng Văn Khang (30%CP) và bà Nguyễn Thị Lê Hằng (30%CP).

CTCP Xây dựng Hoàng Đông Đô được biết đến là nhà thầu "quen mặt" tại huyện Đô Lương khi trúng hàng chục gói thầu, với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn huyện này. Trên cổng thông tin đấu thầu cho thấy, Hoàng Đông Đô đã tham gia 78 gói thầu qua mạng (trong đó trúng 57 gói, không trúng 19 gói, một gói chưa có kết quả và 1 gói bị huỷ), với tổng giá trị trúng thầu hơn 860,5 tỷ đồng (bao gồm cả độc lập lẫn liên danh).

Công ty TNHH Hồng Vân (có địa chỉ tại xóm 6, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) được thành lập ngày 10/11/2009, do ông Đào Danh Hồng (SN 1971, ở Đô Lương, Nghệ An) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty. Tại ngày 27/10/2018, Hồng Vân có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập, gồm: Ông Đào Danh Hồng (70%CP); ông Đào Danh Tùng (10%CP); Lê Thị Vân (20%CP).

Trên cổng thông tin đấu thầu cho thấy, Hồng Vân đã tham gia 27 gói thầu qua mạng (trong đó trúng 24 gói, 3 gói chưa có kết quả), với tổng giá trị trúng thầu hơn 379,6 tỷ đồng (bao gồm độc lập lẫn liên danh). Hồng Vân cũng là nhà thầu "quen mặt" ở huyện Đô Lương khi đấu 23 gói thầu ở huyện này thì Hồng Vân trúng 22 gói, với tổng giá trị hơn 360 tỷ đồng.

Nhà thầu còn lại trong liên danh là CTCP Việt Nam (có trụ sở tại tổ 10, khối 11, phường Bến Thuỷ, TP. Vinh, Nghệ An) được thành lập ngày 7/4/2009, do ông Đào Danh Dũng (SN 1980, ở Đô Lương, Nghệ An) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty; ông Hoàng Văn Lê là Tổng giám đốc công ty. Tại ngày 14/4/2014, CTCP Việt Nam có vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: Ông Hoàng Văn Lê (66,67%CP); Nguyễn Cảnh Tuấn (4,44%CP) và Phan Thị Tố Huyền (28,89%CP), tuy nhiên sau đó ông Nguyễn Cảnh Tuấn đã rút khỏi danh sách cổ đông của CTCP Việt Nam.

CTCP Việt Nam tham gia 25 gói thầu qua mạng ở Nghệ An thì doanh nghiệp này trúng 23 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 405,7 tỷ đồng (bao gồm độc lập lẫn liên danh). Tại huyện Đô Lương, CTCP Việt Nam đã tham gia 7 gói thầu và trúng cả 7 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 292,7 tỷ đồng.

