Tiền đạo Phan Văn Đức chốt tương lai?

Phan Văn Đức được cho là tiếp tục gắn bó với CLB Công an Hà Nội.

Sau khi thuyết phục hậu vệ Vũ Văn Thanh và thủ môn Nguyễn Filip tiếp tục ở lại, Công an Hà Nội cũng đang đàm phán hợp đồng với tiền đạo Phan Văn Đức.

Trước đó, chân sút gốc Nghệ từng cân nhắc tới việc rời CLB Công an Hà Nội sau khi bản hợp đồng kéo dài 3 năm của chân sút này với đội bóng ngành công an này đáo hạn vào tháng 7 tới.

Tuy nhiên, Công an Hà Nội không muốn để mất một ngôi sao như Phan Văn Đức, vì thế Ban lãnh đạo đội bóng này đã đàm phán với chân sút người Nghệ An, thuyết phục cầu thủ này gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, kèm theo nhiều chế đãi ngộ hấp dẫn.

Theo nhiều nguồn tin, chính tham vọng ở các đấu trường của Công an Hà Nội cùng đãi ngộ hấp dẫn là lý do khiến Phan Văn Đức quyết định tiếp tục ở lại với đội bóng Thủ đô. Cho tới lúc này, Phan Văn Đức đã chơi tổng cộng 43 trận cho Công an Hà Nội và ghi được 6 bàn thắng.

Trận hòa 2-2 trước Bình Định vừa qua đã khiến Thể Công Viettel tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch V-League năm nay. Trước đó, với thất bại 0-1 trước Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã hết cơ hội lên ngôi.

Hiện tại, chỉ còn 3 đội đủ khả năng cạnh tranh ở chặng về đích. Đó là đội đầu bảng Nam Định FC (48 điểm), Hà Nội FC (43 điểm) và Công an Hà Nội FC (33 điểm).

Lúc này, Công an Hà Nội thi đấu ít hơn Nam Định tới 2 trận. Trong trường hợp đội bóng này toàn thắng ở quỹ 5 trận còn lại, họ sẽ đạt tổng cộng 48 điểm.

Nếu Thép xanh Nam Định toàn thua ở 3 vòng cuối, cộng thêm Hà Nội không đạt đủ 48 điểm ở giai đoạn tới, Công an Hà Nội sẽ cân bằng điểm số với đại diện thành Nam.

Thêm vào đó, do hơn về thành tích đối đầu trực tiếp với Nam Định (thắng 1, hòa 1), đoàn quân của HLV Polking khi đó sẽ vô địch V-League ngoạn mục.

Tác giả: Đại Đại

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn