PSG vào chung kết Champions League mùa thứ 2 liên tiếp





PSG làm nên lịch sử.

Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định vị thế tại châu Âu khi giành vé vào chung kết UEFA Champions League. Đây là lần thứ ba, đội chủ sân Parc des Princes góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá này. Trong lịch sử bóng đá Pháp, không CLB nào có thể làm được điều tương tự.

Trước cuộc tái đấu, HLV Luis Enrique đã ví màn so tài với Bayern như cuộc cạnh tranh kinh điển giữa Roger Federer và Rafael Nadal, nơi cả hai bên thúc đẩy nhau đạt đến đỉnh cao. PSG nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm vượt lên ngay phút thứ 3, khi Khvicha Kvaratskhelia kiến tạo để Ousmane Dembele dứt điểm một chạm mở tỷ số.

Bị dẫn trước, Bayern gia tăng sức ép với những nỗ lực từ Luis Diaz và Michael Olise, nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. HLV Vincent Kompany cũng tỏ ra không hài lòng khi đội nhà không được hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm. Hai thủ môn Manuel Neuer và Matvey Safonov lần lượt có những pha cứu thua xuất sắc, giữ trận đấu ở thế cân bằng.

Hàng thủ PSG cho thấy sự chắc chắn.



Sang hiệp hai, PSG chủ động chơi chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Dù không bùng nổ tấn công, họ vẫn đủ bản lĩnh để kiểm soát thế trận trước một Bayern giàu sức tấn công. Những cơ hội của Desire Doue hay Kvaratskhelia đều bị Neuer cản phá.

Bàn thắng muộn của Harry Kane chỉ mang ý nghĩa danh dự cho Bayern. PSG gặp Arsenal ở chung kết tại Budapest vào rạng sáng 31/5, trong khi giấc mơ ăn ba của Bayern mùa này chính thức tan vỡ.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn