Thị trưởng Madrid tố UEFA 'chống' Atletico

CĐV Atletico Madrid bật khóc sau khi đội nhà thua Arsenal ở bán kết lượt về Champions League.

Ông Jose Luis Martínez-Almeida gây chú ý khi lên tiếng công khai về trận thua 0-1 của Atletico Madrid trước Arsenal ở bán kết lượt về Champions League. Là một CĐV lâu năm của Atletico, ông không giấu được sự bức xúc với các quyết định trọng tài tại sân Emirates rạng sáng 6/5.

Phát biểu trước truyền thông, Almeida cho rằng Atletico không đơn thuần đối đầu Arsenal. “Tôi nghĩ chúng tôi gặp Arsenal, nhưng thực tế là UEFA. Họ đã cho thấy rõ không muốn Atletico vào chung kết”, ông nói.

Thị trưởng Madrid đặc biệt chỉ trích việc phân công tổ trọng tài. Theo ông, việc sử dụng trọng tài người Đức, trong bối cảnh bóng đá Tây Ban Nha và Đức cạnh tranh suất thứ năm dự Champions League, là điều khó hiểu. Almeida cho rằng những quyết định trên sân không chỉ đơn thuần là sai sót chuyên môn, mà mang tính bất lợi có chủ đích.

Một trong những điểm khiến Almeida phản ứng mạnh là tình huống liên quan đến Giuliano Simeone. Cầu thủ của Atletico cho rằng mình bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng tình huống bị xác định việt vị trước đó.

Almeida đặt câu hỏi về cách xử lý hình ảnh truyền hình: “Không thể hiểu vì sao không có góc quay rõ ràng về tình huống việt vị. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cho thấy cậu ấy không việt vị. Với một trận đấu có rất nhiều máy quay, việc không chiếu lại là điều khó chấp nhận”.

Atletico thua sát nút trước Arsenal.

Ngoài ra, ông cũng nhắc đến pha bóng liên quan đến Antoine Griezmann. Theo Almeida, trọng tài thổi phạt quá nhanh khi tiền đạo người Pháp ngã xuống, trong khi ông cho rằng không có lỗi từ hậu vệ đối phương. Ông cũng nghi ngờ thời gian bù giờ được điều chỉnh theo hướng có lợi cho Arsenal.

Dù thất vọng với kết quả, Almeida vẫn bày tỏ sự ủng hộ với đội bóng của HLV Diego Simeone. Ông cho rằng Atletico đã thi đấu nỗ lực, nhưng không thể vượt qua những yếu tố ngoài chuyên môn.

“Bạn có thể đánh bại Arsenal trong 180 phút, nhưng không thể đánh bại UEFA”, Almeida nhấn mạnh. Ông tiếp tục khẳng định theo quan điểm cá nhân, Atletico đã gặp bất lợi mang tính hệ thống trong trận đấu này.

Những phát biểu của thị trưởng Madrid nhanh chóng tạo ra tranh cãi. Trong khi một bộ phận người hâm mộ Atletico đồng tình, nhiều ý kiến khác cho rằng đây chỉ là phản ứng cảm tính sau thất bại.

Dù vậy, các tranh cãi xoay quanh công tác trọng tài và VAR một lần nữa trở thành chủ đề nóng tại Champions League, đặc biệt trong những trận đấu mang tính quyết định như bán kết.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn