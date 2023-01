Tiền bạc, may mắn “rụng lả tả” vì mắc 7 thói quen hàng ngày

Mặc dù mọi người thường được khuyên rằng không nên mê tín, nhưng đối với phong thủy lại là một chuyện khác. Phong thủy trong nhà là điều rất quan trọng, “có kiêng có lành”, vì vậy đối với những điều sau đây, bạn nhất định cần phải thay đổi càng sớm càng tốt.

Thói quen rung chân

Đứng có dáng đứng, ngồi có dáng ngồi, thực tế rất nhiều người trong cuộc sống không làm được điều này, khá nhiều người thích rung chân khi ngồi hoặc bắt chéo chân.

Chưa kể có thoải mái hay không, thói quen này sẽ làm tài vận của bạn bị cuốn đi, thậm chí vận may cũng bị quét sạch. Những người trẻ tuổi không mấy để ý đến những điều này, còn người lớn tuổi lại càng kiêng kỵ động tác rung chân, theo quan điểm của họ, những người như vậy nhìn chung đều kém giàu sang.

Ảnh minh họa.

Quần áo có nhiều túi

Ngày nay, quần áo được thiết kế sáng tạo khá phổ biến. Có những trang phục được thiết kế với rất nhiều túi rải rác từ trên xuống dưới. Điều đó tượng trưng cho tài vận phân tán và không kiểm soát được.

Có câu nói, “kiếm tiền thì dễ nhưng giữ được hay không mới khó”. Chắn hẳn sẽ không ai muốn phân tán số tiền mà mình vất vả kiếm được? Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không được phép mặc những trang phục như vậy, nhưng bạn có thể lựa chọn những trang phục có ít túi hơn.

Lãng phí nước

Nhiều người không quá quan tâm đến nước đóng chai, đôi khi họ sẽ vứt bỏ một nửa chai, thậm chí có người còn vứt đi sau khi mở ra trước khi uống vài ngụm.

Theo phong thuỷ, nước tượng trưng cho giàu sang và tài vận. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu hằng ngày bạn đổ đi không biết bao nhiêu tài vận của mình như vậy, chắc chắn bạn đã đóng cửa hoặc từ bỏ vận may của mình.

Ảnh minh họa.

Không chăm sóc tốt những cây may mắn

Nhiều người thích đặt một số loại cây xanh trong nhà, đặc biệt là những cây mang lại may mắn, tài lộc như trúc phát tài, cây phát tài,… nhưng lại bỏ bê, không chăm sóc. Thực vật thậm chí không thể nhận được ánh nắng mặt trời sẽ khô héo sau một thời gian dài.

Đừng nghĩ rằng trồng những loại cây xanh này thì bạn sẽ gặp may mắn. Nếu bạn không thể chăm sóc chúng cẩn thận, vận khí của chúng làm sao có thể phát huy tác dụng.

Không giữ lối ra vào sạch sẽ, vệ sinh

Cửa nhà cũng là cửa ra vào, có ảnh hưởng rất lớn đến tài vận của gia đình. Khi chọn hướng mua nhà, chúng ta không được đổi hướng cửa, nhất định phải giữ gìn vệ sinh, sạch sẽ.

Cổng là cửa nạp quan trọng nhất, cho dù là vận may thoáng qua trong sự nghiệp, sức khỏe hay phú quý đều do nó đưa vào, luôn được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ sẽ thay đổi vận may của chúng ta.

Không gian sống quá tối tăm

Ánh sáng dịu và sáng có thể ngưng tụ linh khí, trong Phong thủy nơi nào có ánh sáng nơi đó sẽ tập trung năng lượng và mang đến may mắn tài vận. Do đó, nếu bạn có thể giữ trong nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên thì sẽ có thể đem đến tài vận cho cả gia đình.

Ảnh minh họa.

Để linh vật lung tung

Trong cuộc sống có rất nhiều người mang linh vật bên mình, có người đeo với nhiều công dụng khác nhau như thu hút đào hoa, tài lộc, vượng khí. Hầu hết các linh vật được đặt trong nhà đều mang ý nghĩa thịnh vượng và may mắn.

Một số người chỉ cần mua linh về và đặt nó ở một nơi nào đó, không chỉ vậy, phương pháp bài trí có hại nhiều hơn là có lợi. Nếu không chắc chắn, thà không đặt còn hơn đặt bừa bãi. Bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia để có cách bài trí hợp lý hơn.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn