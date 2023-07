Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2023 ở nhiều địa phương đạt gần 100%

Hà Nội tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,56%: Theo báo Sức khỏe & Đời sống, tỉ lệ tốt nghiệp của Hà Nội năm 2023 xếp thứ 17 (nếu không tính số thí sinh tự do thì Hà Nội xếp thứ 16), trong khi năm 2022 xếp thứ 27. Tỉ lệ tốt nghiệp chung toàn thành phố đạt 99,56%, trong đó khối giáo dục trung học đạt 99,75% và khối giáo dục thường xuyên đạt 98,29%. Cụ thể, về điểm thi tốt nghiệp, toàn thành phố có 1.232 điểm 10, tăng 3,35 lần so với năm 2022. Đặc biệt, cả nước có 12 điểm 10 môn Toán thì Hà Nội có 3 điểm, chiếm 25%.

Hòa Bình tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,31%: Theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vừa được công bố, tỉnh Hòa Bình có tổng số 9.377 thí sinh dự thi. Trong đó, kết quả có 9.312 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 99,31%, xếp thứ 41/63 tỉnh, thành phố. Toàn tỉnh Hòa Bình có 59 đơn vị giáo dục có thí sinh dự thi, trong đó, 30 đơn vị có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%.

Sơn La tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,68%: Sở GD&ĐT Sơn La đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đó, toàn tỉnh có 10.995/11.030 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 99,68%; có 37/55 trường, trung tâm GDTX đạt tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 100%.

Yên Bái tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,84%: Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Yên Bái có 7.937 thí sinh tham dự. Kết quả, 7.845 em đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 98,84%. Điểm trung bình của tỉnh Yên Bái đạt 6,248, đứng thứ 48 toàn quốc. 12/36 trường đạt 100% thí sinh đỗ tốt nghiệp.

Cao Bằng tỉ lệ tốt nghiệp đạt trên 96%: Theo thống kê của Sở GD&ĐT Cao Bằng, trong tổng số trên 27.900 bài thi các môn thi tốt nghiệp THPT của 4.989 thí sinh, có 45 bài thi đạt điểm tuyệt đối 10 điểm. Trong đó, môn Lịch sử 13 bài, Giáo dục công dân 32 bài. Dự kiến, tỉ lệ tốt nghiệp đạt trên 96%. Sau khi biết điểm, các thí sinh có quyền nộp đơn phúc khảo bài thi, bắt đầu từ ngày 18 - 27/7.

Lai Châu tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 99,83%: Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu cho biết, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 99,83% (tăng 0,75% so với kỳ thi năm 2022).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh có 3.838 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 164 thí sinh so với năm 2022), trong đó có 1.077 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp, 2.553 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, 209 thí sinh đã tốt nghiệp dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học.

Tuyên Quang tỉ lệ tốt nghiệp đạt 99,26%: Theo thống kê của Sở GD&ĐT Tuyên Quang, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh có trên 8.000 thí sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT, tỉ lệ tốt nghiệp đạt 99,26%.

Hưng Yên tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023 toàn tỉnh đạt 99,13%: Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Hưng Yên là 6,39, xếp thứ 34 trên toàn quốc (tăng 1 bậc so với năm 2022). Toàn tỉnh có 119 bài thi đạt điểm 10 (năm 2022 toàn tỉnh có 48 bài thi đạt điểm 10), 319 bài thi Ngữ văn đạt từ 9 điểm trở lên, 167 thí sinh có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp khối (A, B, C, D, A1) đạt 27 điểm trở lên. Theo đó, tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023 toàn tỉnh đạt 99,13%; trong đó tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp khối THPT công lập đạt 99,92%, khối THPT ngoài công lập đạt 99,44%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 96,79% và thí sinh tự do đạt 70%.

Thừa Thiên-Huế tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,8%: Năm nay, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của Thừa Thiên-Huế đạt 98,08% (kể cả thí sinh tự do), tăng so với năm 2022 (96,55%). Ngoài ra, kết quả điểm thi tăng nhẹ đều các môn, trong đó không có môn nào có điểm trung bình dưới 5.

Quảng Trị đạt tỉ lệ 96,44%: Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 8.065 thí sinh dự thi (kể cả thí sinh tự do), có 7.778 thí sinh đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 96,44%.

Bình Dương đạt 99,76%: Trên cơ sở kết quả điểm thi, tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Bình Dương (chưa tính phúc khảo) là 99,76%. Trong đó, tỉ lệ tốt nghiệp ở khối trường THPT công lập là 99,97%; tỉ lệ tốt nghiệp trường THPT ngoài công lập là 100%; tỉ lệ tốt nghiệp trường giáo dục thường xuyên là 99,06%…

Đắk Lắk đạt tỉ lệ 96,61%: Theo kết quả công bố, tỉnh Đắk Lắk có 19.749 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 96,61% (năm 2022 là 96,83%). Trong đó, khối THPT đạt 97,88%; khối Giáo dục thường xuyên đạt 85,61%; thí sinh tự do đạt 48,50%.

KonTum tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT là 98,74%: Theo dữ liệu điểm thi được Bộ GD&ĐT công bố sáng, điểm trung bình môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Kon Tum đạt 6,34 điểm, tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT là 98,74%, tăng 1,14% so với năm 2022. Toàn tỉnh Kon Tum có 5.028 thí sinh đăng ký tham gia dự thi. Trong đó có 185 thí sinh thi lấy kết quả chỉ để xét công nhận tốt nghiệp và 4.843 thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, xét tuyển cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non.

Bạc Liêu đạt tỉ lệ 99,72%: Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh đạt 99,72% (tăng 0,05% so với năm 2022). Tỉnh Bạc Liêu có 15/20 trường THPT có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100%; 2/7 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Tại Bạc Liêu có 96 bài thi điểm 10 (trong đó môn Tiếng Anh 2, Sinh học 1, Lịch sử 4, Giáo dục công dân 89). Từ 9,5 - 9,75 điểm có 23 bài thi (Toán có 4 bài thi đạt 9,5 điểm; Văn có 6 bài thi đạt 9,5 điểm; Hóa học có 10 bài thi đạt 9,5 điểm; Vật lý có 2 bài thi đạt 9,75 điểm và Địa lý có 1 bài thi đạt 9,75 điểm). Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Bạc Liêu đứng thứ 17 cả nước với 6,642 điểm (tăng 0,084 điểm so với điểm trung bình thi tốt nghiệp năm 2022).

Sóc Trăng tỉ lệ tốt nghiệp THPT 2023 của tỉnh này đạt 99,36%: Theo Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, tỉ lệ tốt nghiệp THPT 2023 của tỉnh này đạt 99,36%; có 27 trường đỗ 100%. Toàn tỉnh có 123 điểm 10, trong đó môn Giáo dục công dân có 117, Sinh học 1, Lịch sử 4, tiếng Trung 1.

Cà Mau đạt tỉ lệ 99,2%: Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết, toàn tỉnh có 9.423 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023, đạt tỉ lệ 99,2%, tăng 0,08% so với năm trước. Trong số 33 trung tâm, trường học, có 17 trường đỗ tốt nghiệp 100%; còn lại đỗ từ 70% đến 99,82%.

Theo Vietnamnet, năm 2023, cả nước có 16.427 điểm 10 ở các môn thi. Môn Ngữ văn chỉ có 1 điểm 10 duy nhất, là một thí sinh đến từ Nam Định.

Môn Toán có 12 điểm 10, môn Địa lí có 35 điểm 10, Vật lý có 70 điểm 10, môn Sinh học có 135 điểm 10, môn Hóa học có 137 điểm 10, môn tiếng Anh có 555 điểm 10, môn Lịch sử có 789 điểm 10.

Giáo dục công dân là môn có nhiều điểm 10 nhất với 14.693 bài thi đạt điểm 10.

Số thí sinh đạt điểm 10 năm nay cao gấp gần 3 lần so với năm ngoái, nhưng vẫn ít hơn năm 2021.

Thí sinh chỉ cần đăng ký nguyện vọng theo ngành Từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Năm nay, thí sinh sẽ không phải chọn phương thức xét tuyển khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điều chỉnh về mặt kỹ thuật này tránh cho thí sinh bị nhầm lẫn khi phải đăng ký nguyện vọng vào nhiều tổ hợp, phương thức xét tuyển khác nhau. Thí sinh chỉ cần nhập lên hệ thống các minh chứng cần thiết (ngoài dữ liệu điểm THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT được Bộ GD&ĐT cập nhật sẵn). Phần mềm sẽ xử lý để xác nhận thí sinh trúng tuyển vào một nguyện vọng được xếp ưu tiên cao nhất khi đủ điều kiện đỗ. Thông tin trên Đại Biểu Nhân Dân, Kỳ tuyển sinh năm 2023, Bộ GD&ĐT lưu ý, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có nhu cầu phúc khảo các môn thi có thể đến trường THPT nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để được hướng dẫn nộp đơn xin phúc khảo từ ngày 18 đến ngày 27/7. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT đến hết 17h ngày 30/7.

