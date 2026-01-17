Phát hiện mộ tập thể chứa thi thể của 21 người di cư

Chính quyền Libya phát hiện một ngôi mộ tập thể chứa thi thể của 21 người di cư từ vùng cận Sahara châu Phi. (Ảnh tư liệu của Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 15/1, nhà chức trách Libya đã phát hiện hố chôn tập thể chứa di hài của 21 người di cư đến từ khu vực miền Nam Sahara của châu Phi.

Các nguồn tin cho biết 1 công dân Libya đã bị bắt giữ. Người này bị tình nghi sát hại các nạn nhân và giam giữ trái phép nhiều người di cư khác tại một trang trại ở thị trấn Ajdabiya, Đông Bắc Libya.

Cơ quan An ninh Nội địa khu vực miền Đông Libya xác nhận 21 nạn nhân mang nhiều quốc tịch khác nhau. Theo kênh truyền hình al-Masar, nghi phạm bị bắt giữ trong một chiến dịch đột kích vào trang trại nói trên.

Libya hiện vẫn trong tình trạng chia rẽ chính trị, với một chính quyền ở miền Đông được Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn và một chính quyền tại miền Tây được Liên hợp quốc công nhận. Libya được coi là điểm trung chuyển của người di cư.

Mỗi năm có hàng chục nghìn người tìm đường sang châu Âu qua nước này. Quốc gia Bắc Phi này thường xuyên ghi nhận các vụ tử vong và lạm dụng người di cư.

Tình trạng bất ổn tại Libya kéo dài kể từ sau cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo khi đó Muammar Gaddafi, tạo điều kiện cho các đường dây buôn người và đưa người di cư hoạt động trái phép./.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn