Thượng úy Nguyễn Bá Bình - Gương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2025

Thượng úy Nguyễn Bá Bình được tuyên dương “Đảng viên trẻ xuất sắc năm 2025”

Là một đảng viên trẻ, trong suốt hơn 05 năm công tác, Thượng úy Nguyễn Bá Bình luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh luôn tích cực tham mưu Lãnh đạo đơn vị nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến, địa bàn quản lý. Đặc biệt, anh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tích cực bám địa bàn, bám đối tượng, thường xuyên đối mặt với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh và manh động của bọn tội phạm để cùng đồng đội triệt xóa nhiều chuyên án lớn, bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Riêng trong năm 2024, anh đã trực tiếp phát hiện 02 nguồn tin có giá trị để xác lập, đấu tranh chuyên án; đồng thời tham gia khám phá 07 chuyên án lớn, bắt 12 đối tượng; thu giữ hơn 07 bánh hêrôin, hơn 43.200 viên ma túy hồng phiến, 14 điện thoại di động, 90.000.000 đồng và nhiều tang vật liên quan.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác chuyên môn, với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Thượng úy Nguyễn Bá Bình cùng Ban Chấp hành thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn với học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên.

Thượng úy Nguyễn Bá Bình được tuyên dương “Thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2025”

Đặc biệt, trong năm 2024, anh đã tham mưu triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức có hiệu quả Chương trình phối hợp số 03 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030, trong đó có 10 buổi tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy và tác hại của thuốc lá điện tử tại các trường học, các phường xã. Bên cạnh đó, tổ chức 15 hoạt động từ thiện tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng, với tổng kinh phí 240.000.000 đồng; điển hình như: “Chương trình Tết vì người nghèo”, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày thương binh - liệt sĩ…

Với vai trò Phó Bí thư, Thượng úy Nguyễn Bá Bình luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào do Chi đoàn phát động

Ngoài ra, Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là một trong những đơn vị tích cực tham gia Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” và Chương trình “Hiến máu nhân đạo” do Ban thanh niên Công an tỉnh phát động; qua đó hiến tặng 15 đơn vị máu. Chi đoàn cũng đã thành lập Đội tình nguyện hiến tiểu cầu hỗ trợ Nhân dân, riêng trong năm 2024 tham gia 3 lượt hiến máu, giúp các bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Bằng những hành động hết sức ý nghĩa, thiết thực, Thượng úy Nguyễn Bá Bình đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và trở thành tấm gương sáng để đoàn viên, thanh niên trong đơn vị học tập, noi theo.

Với sự nỗ lực, cống hiến hết mình trong quá trình công tác, năm 2024, Thượng úy Nguyễn Bá Bình vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen “Thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu năm 2023”; 02 năm liên tục (2023, 2024) đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đặc biệt, mới đây, anh vinh dự được Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An tuyên dương “Đảng viên trẻ xuất sắc” và “Gương thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác cấp tỉnh” năm 2025.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn